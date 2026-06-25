Angola: Handball - La présélection féminine cadette convoquée

Luanda — La présélection nationale féminine cadette de handball a été convoquée en vue du Championnat du monde de la catégorie, prévu en Roumanie du 27 juillet au 7 août.

Le groupe, dirigé par Katia dos Santos, effectuera un premier cycle de préparation en Angola jusqu'au 4 juillet, avant de s'envoler pour un stage précompétitif en Europe.

L'Angola évoluera dans le groupe G aux côtés du Brésil, de la Slovaquie et du Japon, dans une poule jugée relevée.

Lors de la précédente édition, disputée en 2024 en Chine, la sélection angolaise avait terminé à la 26e place sur 32 équipes participantes.

La Fédération angolaise mise sur cette nouvelle génération pour améliorer les performances du pays dans les compétitions internationales de la catégorie cadette.