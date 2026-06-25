Angola: Le gouvernement de Huambo plaide pour des infrastructures résilientes dans l'utilisation des ressources naturelles

Huambo — Le directeur du cabinet de l'Environnement, de la Gestion des déchets et des Services communautaires de la province de Huambo, Azevedo Cambiambia, a défendu jeudi la création de structures résilientes dans l'exploitation des ressources naturelles afin de réduire les impacts du changement climatique.

Il s'exprimait à la clôture d'un atelier consacré à la conservation et aux changements climatiques, organisé par l'Association Union de reboisement et de protection de l'environnement, avec la participation d'étudiants de la Faculté des sciences agronomiques de l'Université José Eduardo dos Santos.

Selon le responsable, les structures résilientes combinent des infrastructures écologiques et des projets sociaux et économiques capables de faire face aux événements climatiques extrêmes, de protéger les conditions d'habitabilité humaine et de préserver la biodiversité.

Il a souligné que ce modèle favorise la protection de la faune et de la flore et contribue à une utilisation durable des ressources naturelles, sans compromettre l'équilibre des écosystèmes.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Azevedo Cambiambia a également insisté sur le fait que la conservation de l'environnement dépend d'une utilisation responsable des ressources naturelles et d'une éducation continue, impliquant l'ensemble de la société.

De son côté, la présidente de l'Association Union de reboisement et de protection de l'environnement à Huambo, Jandira Ndala, a appelé à intensifier les campagnes de sensibilisation à la protection de l'environnement, notamment dans les établissements scolaires, les lieux religieux et les zones à forte concentration de population.

« Nous sommes dans une phase où il faut agir localement et penser globalement, afin d'inculquer aux étudiants et à la population en général les valeurs liées à la protection de l'environnement », a-t-elle déclaré.

L'activité a réuni des étudiants de la Faculté des sciences agronomiques, des agents du Service de protection civile et des sapeurs-pompiers, ainsi que des techniciens du cabinet provincial de l'Environnement