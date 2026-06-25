Angola: Les pluies détruisent plus de 40 habitations à Lunda-Norte

Dundo — Quarante-six habitations ont été détruites par les pluies dans la province de Lunda-Norte durant la période allant d'août 2025 à mai 2026, laissant 465 familles sans abri, soit 2.325 personnes, selon un rapport de la Commission provinciale de protection civile.

Le document, élaboré par la Commission provinciale de Protection civile de Lunda-Norte et transmis ce jeudi à l'ANGOP, fait également état d'inondations, de débordements de rivières et de glissements de terrain parmi les principales conséquences des fortes précipitations.

Selon le rapport, les familles déplacées se répartissent notamment entre les municipalités de Lucapa (195 familles), Dundo (141), Chitato (83), ainsi que Cuilo (19), Cassanje Calucala (10), Lóvua (7), Capenda-Camulemba (7) et Cambulo (3).

Par ailleurs, le deuxième commandant provincial du Service de protection civile et des sapeurs-pompiers, Felismino Lambo, a indiqué que les intempéries ont également causé 18 décès et 13 blessés, notamment à la suite de l'effondrement de murs, de décharges atmosphériques et de glissements de terrain dans des zones d'exploitation artisanale de diamants.

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Dans le cadre de l'assistance humanitaire, la commission de protection civile a procédé à la distribution de 5.000 feuilles de tôle pour la réhabilitation des habitations endommagées.

Les données statistiques indiquent enfin que plus de 120 familles vivent actuellement dans des zones à risque dans les 19 municipalités de Lunda-Norte, exposées aux effets des pluies et à d'autres phénomènes naturels.