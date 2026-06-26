Cote d'Ivoire: Mondial 2026 - Les Éléphants décrochent une qualification historique

Cuito — La Côte d'Ivoire s'est qualifiée ce jeudi, pour la première fois de son histoire, pour la phase à élimination directe d'une Coupe du monde, en s'imposant face au Curaçao (2-0), lors de la troisième journée du groupe E du Mondial de football organisé sur le continent américain.

Les deux buts de la rencontre, disputée au Lincoln Financial Field de Philadelphie, aux États-Unis, ont été inscrits par Nicolas Pépé, aux 7e et 64e minutes.

Grâce à ce succès, les Ivoiriens terminent à la deuxième place du groupe avec six points, à égalité avec l'Allemagne, leader de la poule, et valident ainsi une qualification directe et inédite pour le tour suivant, après avoir échoué lors de leurs trois précédentes participations (2006, 2010 et 2018).

Dans cette phase de groupes, les Éléphants avaient débuté par une victoire contre l'Équateur (1-0), avant de s'incliner face à l'Allemagne (2-1).

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Dans l'autre rencontre de la troisième journée du groupe, l'Allemagne s'est inclinée face à l'Équateur sur le score de 2-1.

L'Équateur termine troisième du groupe avec quatre points, tandis que le Curaçao ferme la marche avec un seul point.

Parmi les représentants africains, l'Afrique du Sud a également obtenu une qualification inédite pour les huitièmes de finale, en terminant deuxième du groupe A avec quatre points, à cinq longueurs du Mexique.

Le Maroc s'est également qualifié, terminant deuxième du groupe C avec sept points, à égalité avec le leader brésilien.