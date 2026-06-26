Les représentants de la République démocratique du Congo (RDC), du Rwanda, des États-Unis, du Qatar, du Togo et de la Commission de l'Union africaine se sont réunis ce jeudi 25 juin à Londres dans le cadre de la sixième réunion du Comité conjoint de suivi de l'Accord de paix signé entre Kinshasa et Kigali le 27 juin 2025.

Au terme de cette rencontre, les participants ont exprimé leur préoccupation face à la détérioration de la situation sécuritaire et humanitaire dans l'Est de la RDC. Dans un communiqué publié par la Commission de l'Union africaine, le Comité a notamment évoqué l'escalade des combats, l'impact des frappes de drones sur les populations civiles et le processus de paix, ainsi que les conséquences de l'épidémie d'Ebola en cours dans la région.

Face à cette situation, les parties ont convenu de la nécessité de prendre des mesures concrètes pour rendre le cessez-le-feu pleinement effectif.

Des engagements pour réduire les tensions

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Selon le communiqué, la RDC et le Rwanda ont réaffirmé leur engagement à mettre pleinement en oeuvre l'Accord de paix conclu à Washington le 27 juin 2025, y compris les dispositions relatives aux frappes de drones.

Les deux pays se sont également engagés à réduire immédiatement les tensions, en particulier dans la zone de Minembwe, et à utiliser leur influence respective auprès des différents acteurs présents sur le terrain afin de favoriser l'apaisement.

Par ailleurs, Kinshasa et Kigali ont convenu de solliciter un ajustement du mandat du Mécanisme conjoint renforcé de vérification (EJVM+) afin d'y intégrer la vérification des engagements pris dans le cadre des accords de paix. Ils ont aussi apporté leur soutien au déploiement rapide de cette structure pour lui permettre d'effectuer sa première mission de vérification.

Les deux pays ont également promis de créer les conditions politiques et sécuritaires nécessaires à la mise en oeuvre des mécanismes de vérification conjointe.

Soutien au dialogue de Doha

Le Comité conjoint de suivi a également insisté sur la nécessité de soutenir les négociations en cours entre le gouvernement congolais et l'AFC/M23 dans le cadre du processus de Doha.

Le communiqué précise que la RDC et le Rwanda se sont engagés à renforcer la confiance mutuelle, notamment en s'abstenant de tout acte ou discours hostile susceptible de compromettre la mise en oeuvre des accords conclus. Cette recommandation concerne également les prises de position dans les enceintes internationales.

Enfin, les deux pays ont salué l'implication des États-Unis, du Qatar, du Togo et de la Commission de l'Union africaine dans les efforts de médiation et de consolidation de la paix. Ils ont également remercié le Royaume-Uni pour avoir accueilli cette réunion à Londres.

La prochaine réunion du Comité conjoint de suivi est prévue dans les quinze prochains jours afin d'évaluer les progrès réalisés dans l'application des engagements pris par les différentes parties, note le document.