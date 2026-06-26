Soudan: L'apparition de nouveaux billets de banque à Nyala renforce le sentiment de scission du pays

Au Soudan, de nouveaux billets de banque circulent depuis peu à Nyala, capitale du Darfour sud, révèle l'agence de presse Reuters. Cette nouvelle livre soudanaise est destinée aux zones sous contrôle des paramilitaires des Forces de soutien rapide (FSR), qui ont installé le siège de leur gouvernement parallèle à Nyala. La création de cette nouvelle monnaie s'ajoute à la création d'une banque centrale, d'une police et de fonctionnaires propres à ce gouvernement parallèle, surnommé Ta'sis, et renforcent un sentiment de scission du pays.

Le gouvernement de Nyala cherche depuis un an à assumer son rôle en gérant administrativement les vastes territoires sous son contrôle, au Darfour et au Kordofan. C'est lui qui rétribue les fonctionnaires ainsi que les combattants des FSR.

Les nouvelles livres en circulation depuis peu, ressemblent presque à l'identique aux billets de banque soudanais d'avant-guerre. Leur origine n'est pas déterminée mais ces billets portent la signature de Hussein Yahia Jangoul, gouverneur de la Banque centrale du Soudan avant la guerre. Il a été nommé à la tête de la nouvelle banque centrale dirigée par l'alliance Ta'sis, peu avant l'apparution de ces billets.

Les anciennes livres toujours reconnues selon l'alliance Ta'sis

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Le Premier ministre de Ta'sis, Mohamed Hassan al-Taishi, a déclaré que les autorités continuaient de reconnaître les livres émises avant juin 2024, mais a refusé de commenter l'origine des nouveaux billets. Ces dispositifs visent selon lui « à préserver la stabilité économique et à répondre aux besoins des citoyens et des marchés ».

La valeur de la livre s'est effondrée depuis le début de la guerre, se dépréciant ces dernières semaines à plus de 5 000 livres pour un dollar, contre moins de 600 avant le conflit.

Le contrôle de la monnaie soudanaise est un point de friction depuis 2024, lorsque le gouvernement dirigé par l'armée a déclaré invalides les anciennes livres soudanaises et a commencé à émettre de nouveaux billets de 500 et 1 000 livres. ce qui avait créé un manque de liquidité dans les zones contrôlées par les FSR.