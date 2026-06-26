Luanda — L'Angola a consolidé, jeudi, au Zimbabwe, sa position stratégique dans le processus d'intégration régionale en Afrique australe, en mettant l'accent sur la libéralisation de l'espace aérien et l'affirmation du Corridor de Lobito comme principal axe logistique de la sous-région.

Cette orientation a été réaffirmée lors de la Réunion conjointe des ministres de la Communauté de développement de l'Afrique australe (SADC), qui se tient du 22 au 26 juin à Bulawayo, au Zimbabwe. La rencontre réunit les ministres en charge des transports, des technologies de l'information et de la communication, de l'information et de la météorologie des 16 États membres de l'organisation.

Selon un communiqué du ministère angolais des Transports (MINTRANS), consulté le même jour par l'ANGOP, l'Angola est représenté à cette réunion par une délégation multisectorielle conduite par le secrétaire d'État aux Transports terrestres, Jorge Bengue.

Le communiqué souligne que, dans le cadre des politiques de « ciel ouvert » et du renforcement de la connectivité régionale, les ministres ont adopté la « Décision 2 », qui prévoit la création d'une équipe de mise en oeuvre de la SADC dans le secteur de l'aviation.

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Cette structure multisectorielle, qui associera également le secteur privé, aura pour mission de lever les principaux obstacles à la connectivité aérienne intra-régionale, notamment les accords bilatéraux restrictifs, la pression fiscale excessive et les insuffisances en matière de capacités réglementaires au sein des États membres.

Selon le document, l'Angola figure parmi les pays les mieux placés pour tirer parti de cette nouvelle architecture régionale, portée par la mise en oeuvre du Marché unique du transport aérien africain (MUTAA).

À cet égard, l'aéroport international Dr António Agostinho Neto est appelé à jouer le rôle de plateforme régionale (« hub ») naturelle, grâce à ses capacités opérationnelles et à sa position géographique stratégique, lui permettant de devenir un acteur majeur de la future architecture de l'espace aérien africain.