Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 26 juin 2026

revue de presse

Cote d'Ivoire : Les Éléphants s'offrent une qualification historique au Mondial 2026

La Côte d'Ivoire poursuit son parcours dans la Coupe du monde 2026. Vainqueurs de Curaçao (2-0), les Éléphants ont validé leur qualification pour les seizièmes de finale en terminant à la deuxième place du groupe E. Une première dans l'histoire de la sélection ivoirienne, qui disputera pour la première fois un match à élimination directe en Coupe du monde.

Au coup d'envoi, un simple match nul suffisait aux hommes d'Emerse Faé pour décrocher leur billet. Ils ont finalement fait mieux en s'imposant avec autorité face à une équipe de Curaçao combative, mais trop limitée pour empêcher les Ivoiriens d'atteindre leur objectif.

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Les Éléphants ont rapidement pris les commandes de la rencontre. À la suite d'une récupération haute, Yan Diomandé a fait la différence sur le côté gauche avant de servir idéalement Nicolas Pépé, qui n'a laissé aucune chance au gardien Eloy Room pour ouvrir le score. Déjà décisif dans l'animation offensive, Diomandé s'est ensuite illustré par une nouvelle passe en retrait qu'Amad Diallo n'a pas réussi à convertir. Les Ivoiriens ont continué à pousser, sans toutefois parvenir à faire le break avant la pause. [Source allAfrica]

L'Afrique du Sud s'engage à réagir fermement face aux violences anti-immigrés

Le président sud-africain Cyril Ramaphosa s'est engagé jeudi à réprimer toute tentative visant à déstabiliser le pays lors des manifestations anti-immigrés prévues la semaine prochaine, dans un contexte de vague de xénophobie.

Des groupes d'initiatives citoyennes ont fixé au mardi 30 la date limite pour le départ des étrangers en situation irrégulière et ont appelé à des manifestations dans tout le pays contre l'immigration clandestine, marquant ainsi le point culminant de plusieurs mois de mobilisations qui ont parfois dégénéré en violences.

Cet ultimatum non officiel a ravivé les craintes d'une recrudescence de la violence xénophobe, qui a déjà coûté la vie à plusieurs personnes par le passé. [Source Africanews]

Maroc : 10 et 12 ans de prison ferme pour deux ex-élus

Un tribunal de Casablanca a rendu jeudi soir son verdict dans l’affaire de trafic international de drogue dite « Escobar du Sahara ». Les principaux accusés ont écopé de lourdes peines de prison ferme.

La chambre criminelle de première instance de la cour d’appel de Casablanca a condamné, jeudi soir, Saïd Naciri à dix ans de réclusion et Abdelnabi Bioui à douze ans au terme du procès lié au trafic international de stupéfiants surnommé par la presse «Escobar du Sahara», rapportent des médias locaux.

Les deux mis en cause, tous deux d’anciens cadres du parti Authenticité et Modernité (PAM, libéral), comparaissaient avec vingt-six autres prévenus dans un dossier ouvert à la fin de 2023. [Source Apanews]

ONU : Le consensus international sur la lutte contre le sida vacille avant une déclaration décisive

L’Assemblée générale des Nations Unies a adopté mardi une nouvelle déclaration politique sur la lutte contre le VIH/sida, mais ce texte, censé relancer la dynamique mondiale vers 2030, a surtout révélé des fractures diplomatiques profondes.

Adopté par 149 États, le document a néanmoins enregistré huit votes négatifs, parmi lesquels ceux des États-Unis, de la Russie, d’Israël, de la Corée du Nord et de quatre pays africains : le Burkina Faso, le Burundi, le Niger et le Sénégal. Quatorze autres délégations, principalement du Moyen-Orient, ont choisi l’abstention. Loin d’une simple formalité, ce scrutin met en lumière un basculement géopolitique dans un domaine jusqu’ici considéré comme un sanctuaire de la coopération multilatérale. [Source Africapresse]

Gafi : L’Afrique et le piège de la liste grise

Entre lutte contre les flux financiers illicites, attractivité économique et souveraineté financière, six économies africaines restent sous surveillance internationale.

La dernière mise à jour des listes du Groupe d’action financière (Gafi) rappelle une réalité souvent sous-estimée : la bataille pour le développement africain se joue aussi dans les circuits financiers mondiaux. Si aucun pays africain ne figure désormais sur la liste noire des juridictions à haut risque, six d'entre eux demeurent inscrits sur la « liste grise » : l’Angola, le Cameroun, la Côte d’Ivoire, la République démocratique du Congo (RDC), le Kenya et le Soudan du Sud.

Cette situation dépasse largement la simple question technique de la conformité bancaire. Elle touche directement à l’attractivité économique, à la confiance des investisseurs et à la capacité des États à financer leur développement dans un environnement international de plus en plus exigeant. [Source Les Dépêches de Brazzaville]

L'Angola consolide son rôle dans l'intégration régionale de l'Afrique australe

L'Angola a consolidé, jeudi, au Zimbabwe, sa position stratégique dans le processus d'intégration régionale en Afrique australe, en mettant l'accent sur la libéralisation de l'espace aérien et l'affirmation du Corridor de Lobito comme principal axe logistique de la sous-région.

Cette orientation a été réaffirmée lors de la Réunion conjointe des ministres de la Communauté de développement de l'Afrique australe (SADC), qui se tient du 22 au 26 juin à Bulawayo, au Zimbabwe. La rencontre réunit les ministres en charge des transports, des technologies de l'information et de la communication, de l'information et de la météorologie des 16 États membres de l'organisation. [Source Angop]

Ghana : Le pays suspend les permis de port d'armes

Le Ghana suspend tous les permis de port d'armes à feu enregistrés, c'est le ministre de l'Intérieur, Alhaji Muntaka Mohammed-Mubarak, qui l'a annoncé mardi soir 23 juin. Depuis décembre 2025, le pays s'est lancé dans une révision en profondeur du système national de contrôle des armes. Les détenteurs d'armes pourront faire renouveler leur permis... à condition de passer un examen de santé mentale.

Pour renouveler leur licence, tous les détenteurs d'armes à feu devront se soumettre à des évaluations obligatoires de la santé mentale, des dépistages de drogues et une formation au maniement des armes à feu... Un « nouveau processus de vérification plus rigoureux » annoncé par le ministre, qui s'inscrit dans le cadre du programme national d'amnistie sur les armes à feu, lancé en décembre 2025. [Source RFI]

Une émission de libre-antenne suspendue pendant deux mois par le régime militaire au Mali

Au Mali, l’émission de libre-antenne "Allô Klédu" a été suspendue pour deux mois par les autorités militaires, selon une décision de la Haute Autorité de la Communication (HAC) lue pendant l'émission mercredi 24 juin.

Diffusée quotidiennement sur la radio privée Radio Klédu, elle s’imposait comme l'un des rares et derniers espaces de liberté d'expression dans le pays dirigé par des militaires depuis un coup d’État en 2020.

Cette sanction s'inscrit dans un contexte de restrictions croissantes de l'espace médiatique au Mali, quelques jours après l'incarcération de trois journalistes maliens, critiques des autorités, Chahana Takiou, Abdourhamane Keïta et Youssouf Sissoko. [Source Africa Radio]

Guinée-Bissau : La CEDEAO dément toute tentative de corruption lors de la mission de ses chefs d’état-major

Le Comité des chefs d’état-major de la CEDEAO (CCDS) a rejeté les accusations de corruption relayées à propos de sa récente mission en Guinée-Bissau. L’organisation sous-régionale assure qu’aucun membre de sa délégation n’a été impliqué dans une quelconque tentative de corruption et souligne que les objectifs de la mission ont été atteints.

L’organisation sous-régionale affirme que ces accusations sont « entièrement fausses, infondées et sans aucun fondement factuel ». Elle précise qu’aucun membre de la délégation n’a été approché, n’a reçu de proposition indue ni n’a participé à un quelconque acte répréhensible. [Source Afrik.com]

Gabon : Le rapport V-Dem 2026 retire le pays des démocraties en recul

Le Gabon figure parmi les rares pays mis en avant dans le rapport 2026 de l’institut suédois Varieties of Democracy (V-Dem) pour l’évolution de sa trajectoire démocratique. Alors que plusieurs États africains sont classés parmi les démocraties en recul, le pays est cité comme l’un des exemples de progression, notamment à la faveur du retour à l’ordre constitutionnel après la Transition et de l’organisation des élections de 2025.

Le Gabon enregistre un signal positif sur le front de la gouvernance démocratique. Dans son rapport 2026 publié en juin, l’institut suédois Varieties of Democracy (V-Dem), référence internationale dans l’évaluation des systèmes politiques, retire le pays de la liste des États en recul démocratique et le classe parmi les évolutions positives observées au niveau mondial. [Source GabonMediaTime]