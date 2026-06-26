Algérie: Principales déclarations des animateurs de la campagne électorale à son 17e jour

25 Juin 2026
Algerie Presse Service (Algiers)

ALGER — Principales déclarations des animateurs de la campagne électorale pour les législatives du 2 juillet, à son 17e jour, jeudi :

- Le secrétaire général du Rassemblement national démocratique (RND), Mounder Bouden, à Mila : "Les candidats du parti s'emploieraient, au cas où les électeurs les investissaient de leur confiance, à contribuer à la réalisation d'autres acquis en matière de développement en faveur des citoyens".

- Le président du Front El Moustakbal, Fateh Boutbig, à Laghouat : "Le parti place l'investissement dans le capital humain parmi ses axes prioritaires".

- La secrétaire générale du Parti des Travailleurs (PT), Louisa Hanoune, à Jijel : "Si les candidats du PT sont élus à l'Assemblée populaire nationale, ils plaideront pour la concrétisation des aspirations des citoyens".

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- Le président du Mouvement de la société pour la paix (MSP), Abdelali Hassani Cherif, à Boussaâda : "J'exhorte les citoyens à se rendre massivement aux urnes afin d'adresser un message reflétant la cohésion du peuple algérien et sa participation positive aux échéances importantes".

- La présidente du parti Tajamou Amel El-Djazaïr (TAJ), Fatima Zohra Zerouati, à Ouargla : "Le renforcement du lien entre le citoyen et ceux qui le représenteront au Parlement contribuera à consolider l'action politique et à bâtir une institution législative forte".

- Le président du Parti El-Fedjr El-Djadid (PFD), Tahar Benbaibeche, à Sétif : "J'appelle à participer massivement à ce rendez-vous électoral, au regard de la grande importance qu'il revêt pour l'institution législative en tant qu'espace de représentation du peuple".

- Le président du parti Sawt Echaâb, Lamine Osmani, à Tizi-Ouzou : "Le parti oeuvre à promouvoir une citoyenneté responsable, portée par des élus capables de transmettre et de défendre les aspirations de la population".

- Le président du Mouvement de l'entente nationale (MEN), Ali Boukhezna, à Alger : "La participation aux élections est à la fois un droit et un devoir, constituant une expression de la conscience civique et politique".

- Le président du Rassemblement pour la culture et la démocratie (RCD), Atmane Mazouz, à Bouira: "Le RCD oeuvrera de toutes ses forces pour porter haut la voix et les préoccupations des citoyens à la future APN".

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