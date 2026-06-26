Algérie: Le pays signe une lettre internationale conjointe appelant à la révision du règlement européen sur le méthane

ALGER — L'Algérie a signé, en date du 23 juin 2026, une lettre ouverte conjointe appelant à la révision du règlement de l'Union européenne (UE) sur le méthane, adressée à la présidente de la Commission européenne, Mme Ursula von der Leyen, au président du Conseil européen, M. Antonio Costa, et aux dirigeants des Etats membres de l'UE, indique jeudi un communiqué du ministère des Hydrocarbures.

Cette démarche intervient en consécration de la position stratégique de l'Algérie en tant que principal fournisseur et partenaire fiable de l'Union européenne dans le domaine de l'énergie, et témoigne de son souci constant de garantir la sécurité des approvisionnements et de promouvoir un dialogue constructif avec les partenaires européens, précise le communiqué.

La lettre conjointe a été signée par M. Mohamed Arkab, ministre d'Etat, ministre des Hydrocarbures de la République algérienne démocratique et populaire, M. Saad Sherida Al-Kaabi, ministre d'Etat aux Affaires énergétiques de l'Etat du Qatar, M. Ekperikpe Ekpo, ministre d'Etat chargé des Ressources pétrolières (Gaz) de la République fédérale du Nigeria, et M. Chris Wright, secrétaire à l'Energie des Etats-Unis d'Amérique.

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Cette lettre appelle à des mesures urgentes et nécessaires visant à clarifier et à amender le règlement de l'UE sur les émissions de méthane (EUMR), vu l'impossibilité objective, pour une large part des exportations de pétrole et de gaz destinées au marché européen, de satisfaire aux exigences de mesure, de notification et de vérification (MRV) dans les délais prévus à partir de janvier 2027, ce qui entraînera inévitablement des perturbations des approvisionnements et une hausse injustifiée des prix de l'énergie.

Parmi les principales revendications formulées dans la lettre, figurent l'adoption du mécanisme suspensif (Stop the Clock), afin d'accorder le délai nécessaire à l'élaboration des méthodologies requises et des trajectoires de conformité convenant à toutes les parties, la garantie de la protection des nouveaux contrats (Grandfathering) conclus durant la période de mise en oeuvre des amendements législatifs nécessaires, compte tenu de la nature à long terme de ces contrats et de leur volume financier, ainsi que la levée des sanctions résultant de la non-conformité durant la période transitoire, ajoute le ministère.

Dans ce cadre, "l'Algérie a affirmé que Sonatrach et ses partenaires producteurs de pétrole et de gaz ont déployé des efforts concrets et injecté des investissements considérables en matière de réduction des émissions de méthane, des efforts qu'ils continuent de renforcer, en parfaite adéquation avec les objectifs du règlement européen et les engagements internationaux de l'Algérie", souligne la même source.

Dans une déclaration à l'occasion de cette signature, le ministre d'Etat, ministre des Hydrocarbures, M. Mohamed Arkab, a affirmé que "l'Algérie adhère à cette initiative collective sur la base d'un partenariat stratégique ancré avec l'Union européenne, avec pour objectif fondamental de soutenir la sécurité énergétique européenne et d'assurer la continuité des approvisionnements", appelant à "une approche pragmatique conciliant les exigences de la durabilité environnementale et les impératifs de la sécurité énergétique".

Le ministère des Hydrocarbures a, par ailleurs, assuré que "l'Algérie maintiendra sa présence active dans le dialogue avec les institutions européennes et les Etats membres, en vue de parvenir à un cadre réglementaire équilibré qui préserve les intérêts communs de toutes les parties".