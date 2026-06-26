Algérie: Les partis plaident pour le renforcement des liens entre les citoyens et leurs représentants

ALGER — Les animateurs des meetings tenus jeudi, au 17e jour de la campagne électorale pour les législatives du 2 juillet prochain, ont insisté sur l'importance du renforcement des liens entre les citoyens et ceux qui les représentent au Parlement, à travers, notamment une participation massive aux élections.

A Ouargla où elle animait un rassemblement populaire, la présidente du parti Tajamou Amel El-Djazaïr (TAJ), Fatima Zohra Zerouati, a plaidé pour le renforcement du lien entre le citoyen et ses représentants au Parlement, estimant que ce lien constituait "l'un des piliers fondamentaux de l'édification d'une institution législative efficace et digne de confiance".

Elle a souligné que le renforcement de ce lien contribuerait à "consolider l'action politique et à bâtir une institution législative forte".

A Tébessa, le président du Parti de la liberté et de la justice (PLJ), Djamel Benziadi, a noté que les prochaines législatives représentaient une occasion de consolider le processus démocratique.

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Il a précisé que cette échéance était "une étape importante qui permet au citoyen de choisir ses représentants au parlement et d'exprimer ses préoccupations".

Au cours d'une rencontre à Jijel, la secrétaire générale du Parti des travailleurs (PT), Louisa Hanoune, a encouragé les citoyens à se rendre massivement aux urnes afin d'élire un Parlement qui tirera sa force d'un taux de participation élevé.

Elle a ajouté que son parti s'engageait à "défendre les intérêts de toutes les catégories de la société", tout en consolidant les acquis réalisés et en continuant à protéger les richesses nationales".

De son côté, le président du Front El-Moustakbel, Fateh Boutbig, a exhorté les citoyens, au cours d'un meeting à Laghouat, à se rendre massivement aux urnes le jour du vote, expliquant que "la hausse du taux de participation renforce les institutions du pays".

Il a également signalé que le parti qu'il représente accordait une importance particulière à l'investissement dans le capital humain, un élément "prioritaire", a-t-il dit, pour le développement du pays.

A Bou Saâda, le président du Mouvement de la société pour la paix (MSP), Abdelali Hassani Cherif, a assuré qu'une participation massive aux prochaines législatives adresserait "un message reflétant la cohésion du peuple algérien et sa participation positive aux échéances importantes".

Il a précisé, par ailleurs, que son parti s'engageait à valoriser les potentialités et les spécificités de chaque région du pays.

Animant une conférence de presse au siège de son parti, à Alger, le président du Mouvement de l'entente nationale (MEN), Ali Boukhezna, a rappelé que la participation aux élections était à la fois un droit et un devoir, représentant également "une expression de la conscience civique et politique à même de préserver le processus démocratique dans le pays".

Il a ajouté que la prise en charge des préoccupations exprimées par les citoyens constituait l'une des priorités du MEN.

Lors d'une rencontre de proximité à Mila, le secrétaire général du Rassemblement national démocratique (RND), Monder Bouden, a appelé les électeurs à faire confiance aux candidats de son parti, le 2 juillet prochain, afin de former un groupe parlementaire fort, à même de continuer à soutenir l'effort de développement et de satisfaire les aspirations des citoyens.

A Sétif, le président du parti El Fadjr El Djadid, Tahar Benbaïbeche, a invité les jeunes à s'impliquer davantage dans l'action politique, relevant l'importance de la participation aux législatives du 2 juillet prochain pour consolider le processus des réformes.

Il a insisté également sur l'importance des prochaines élections pour l'institution législative qui représente l'expression de la volonté du peuple.

De son côté, le président du parti Sawt Echaab, Lamine Osmani, a assuré, lors d'un rassemblement à Tizi-Ouzou, que l'objectif de son parti était de "promouvoir une citoyenneté responsable portée par des élus capables de transmettre et de défendre les aspirations de la population ".

Il a fait savoir que son parti avait "scrupuleusement" respecté un cahier des charges "rigoureux" qu'il a élaboré pour la sélection de ses candidats.

Le président du Rassemblement pour la culture et la démocratie (RCD), Atmane Mazouz, a réitéré, lui, depuis Bouira, l'engagement de son parti à porter "haut" la voix des citoyens au sein de la future Assemblée populaire nationale.

Les élus RCD "ne ménageront aucun effort pour intervenir auprès des hautes instances du pays afin de défendre les intérêts des citoyens", a-t-il promis.