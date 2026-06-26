Algérie: Bouden appelle à accorder la confiance aux candidats du RND pour former un groupe parlementaire fort

MILA — Le secrétaire général du Rassemblement national démocratique (RND), Monder Bouden, a appelé les électeurs, jeudi à Mila, à faire confiance aux candidats de son parti, le 2 juillet prochain, afin de former un groupe parlementaire fort, à même de continuer à soutenir l'effort de développement et de satisfaire les aspirations des citoyens.

M. Bouden, qui animait une rencontre de proximité dans la commune d'Aïn Mellouk, dans le cadre de la campagne électorale des prochaines législatives, a souligné que le RND a présenté des listes "comprenant des compétences et des jeunes cadres issus de l'élite de la société, afin de garantir une bonne représentation au parlement".

Lors d'échanges avec des citoyens, il a affirmé que les candidats de sa formation politique "s'emploieraient, au cas où les électeurs les investissaient de leur confiance, à contribuer à la réalisation d'autres acquis en matière de développement au profit des citoyens, en soutenant les efforts de l'Etat dans la création de pôles résidentiels accueillant différentes formules d'habitat pour toutes les couches de la société".

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Il s'est également engagé à ce que les candidats du RND "plaident pour la réalisation de nouveaux projets dans les secteurs de la santé et de l'éducation" ainsi que "la construction de doubles voies entre les différentes communes de la wilaya et un échangeur reliant l'autoroute Est-ouest à la commune de Chelghoum-Laïd", ce qui aura, selon lui, "un impact positif sur plusieurs communes du sud de la wilaya de Mila, comme M'Chira et Telaghma".

M. Bouden devrait animer, dans l'après-midi, une autre activité de proximité dans la commune de M'chira, avant de se rendre dans la commune d'El Harrouch (Skikda) où il animera un meeting populaire à la bibliothèque communale "Défunt Moudjahid Ahmed Kehal".