Algérie: Finalisation des préparatifs pour le déploiement des bureaux de vote itinérants dans la wilaya de Tindouf

TINDOUF — Le délégué de wilaya de l'Autorité nationale indépendante des élections (ANIE) à Tindouf, M. Mohamed Bendine, a annoncé jeudi la mise en place de tous les dispositifs organisationnels et logistiques relatifs au déploiement des bureaux de vote itinérants dans les zones éloignées relevant des communes de Tindouf et d'Oum Lassel, en prévision des élections législatives du 2 juillet.

Dans une déclaration à la presse, M. Bendine a précisé que le premier bureau itinérant se rendra, samedi prochain dans la région de "Chenachene", en raison de l'éloignement de cette zone, tandis que les autres bureaux prendront la route le lendemain, afin de garantir leur arrivée sur les sites concernés dans les délais fixés avant le début de l'opération électorale.

Il a ajouté que douze bureaux de vote itinérants ont été affectés à ces élections législatives au profit des populations nomades et des habitants des zones reculées.

Dans la commune de Tindouf, ils couvriront notamment Chenachane, Gara Djebilet, Hassi El-Beïda, Hassi-Naga et Tefagoumet.

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Pour la commune d'Oum El Assel, des bureaux ont été prévus à Houaouich, Hassi-Mounir, Oued El- Kharb, Bouagba et dans les environs d'Oum Lassel, en plus de deux bureaux annexes.

Les préparatifs liés au vote des citoyens concernés par les bureaux itinérants ont été menés en coordination avec les autorités locales et les différents services concernés, a-t-il souligné, saluant le soutien apporté par les autorités de la wilaya afin d'assurer le bon déroulement de l'opération électorale.

Le même responsable a également annoncé la mise en place de commissions administratives et techniques, qui entameront, le 29 juin, des opérations d'inspection des centres et bureaux de vote fixes, afin de vérifier l'état de préparation des équipements et du matériel électronique utilisés pour la transmission des procès-verbaux et l'envoi des résultats.