Algérie: Valoriser les potentialités de chaque région pour soutenir l'économie nationale

25 Juin 2026
Algerie Presse Service (Algiers)

BOUSSAADA — Le président du Mouvement de la société pour la paix (MSP), Abdelali Hassani Cherif, a indiqué jeudi à Boussaâda, que son parti s'engage, si ses candidats sont élus lors des prochaines législatives, à valoriser les potentialités et les spécificités de chaque région du pays et à investir dans ses atouts pour soutenir l'économie nationale.

Lors d'un meeting populaire animé dans le cadre de la campagne électorale des législatives du 2 juillet prochain, M. Hassani Cherif a expliqué que le programme du MSP "repose en grande partie sur l'économie et les voies de son développement", soulignant que les candidats du parti, s'ils sont élus à l'Assemblée populaire nationale, "présenteront des propositions visant à renforcer l'économie nationale, en valorisant les spécificités de chaque région et en investissant dans leurs potentialités afin de bâtir une économie forte et diversifiée".

Il a ajouté que l'Algérie dispose de "ressources humaines jeunes, compétentes, chevronnées et patriotes capables d'apporter un soutien important à l'économie nationale", soulignant que les listes de son parti dans différentes wilayas "présentent des profils similaires pour le prochain scrutin".

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Le président du MSP a également appelé les citoyens à se rendre massivement aux urnes le 2 juillet prochain afin d'adresser "un message reflétant la cohésion du peuple algérien et sa participation positive aux échéances importantes".

M. Hassani Cherif devrait animer dans l'après-midi une rencontre similaire dans la wilaya de Blida.

Lire l'article original sur Algerie Presse Service.

Tagged:
Copyright © 2026 Algerie Presse Service. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.