Algérie: Valoriser les potentialités de chaque région pour soutenir l'économie nationale

BOUSSAADA — Le président du Mouvement de la société pour la paix (MSP), Abdelali Hassani Cherif, a indiqué jeudi à Boussaâda, que son parti s'engage, si ses candidats sont élus lors des prochaines législatives, à valoriser les potentialités et les spécificités de chaque région du pays et à investir dans ses atouts pour soutenir l'économie nationale.

Lors d'un meeting populaire animé dans le cadre de la campagne électorale des législatives du 2 juillet prochain, M. Hassani Cherif a expliqué que le programme du MSP "repose en grande partie sur l'économie et les voies de son développement", soulignant que les candidats du parti, s'ils sont élus à l'Assemblée populaire nationale, "présenteront des propositions visant à renforcer l'économie nationale, en valorisant les spécificités de chaque région et en investissant dans leurs potentialités afin de bâtir une économie forte et diversifiée".

Il a ajouté que l'Algérie dispose de "ressources humaines jeunes, compétentes, chevronnées et patriotes capables d'apporter un soutien important à l'économie nationale", soulignant que les listes de son parti dans différentes wilayas "présentent des profils similaires pour le prochain scrutin".

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Le président du MSP a également appelé les citoyens à se rendre massivement aux urnes le 2 juillet prochain afin d'adresser "un message reflétant la cohésion du peuple algérien et sa participation positive aux échéances importantes".

M. Hassani Cherif devrait animer dans l'après-midi une rencontre similaire dans la wilaya de Blida.