Algérie: Entrée en activité d'une usine de production de smartphones

ORAN — Le tissu industriel de la wilaya d'Oran s'est renforcé avec l'entrée en activité d'une usine spécialisée dans la production de smartphones, d'une capacité de production estimée à environ 6.000 téléphones par jour, a-t-on appris, jeudi, auprès des services de la wilaya.

Selon la même source, le wali d'Oran, Brahim Ouchène, a effectué, hier mercredi, une visite d'inspection de cette usine située dans la zone industrielle d'Es-Senia et a pris connaissance des différents ateliers de production, ainsi que les équipements techniques disponibles.

Une présentation lui a également été faite sur les différentes étapes de concrétisation de ce projet d'investissement.

Ce nouvel investissement devrait permettre la création d'environ 400 emplois.

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Il contribuera également au renforcement du tissu industriel local et au soutien des efforts visant à promouvoir la production nationale dans le domaine des industries électroniques et technologiques, selon la même source.

A cette occasion, le wali a souligné l'importance de cette usine, qu'il a qualifiée d'acquis pour la wilaya d'Oran, dans la mesure où il s'agit d'un projet qualitatif s'inscrivant dans la dynamique de soutien à la production nationale et d'encouragement des projets fondés sur les technologies modernes.

La réalisation de cette usine reflète les efforts déployés par l'Etat pour accompagner l'investissement et créer les conditions favorables à la concrétisation des projets industriels, notamment ceux qui contribuent à la diversification de l'économie nationale, à l'augmentation du taux d'intégration locale et à la création de nouveaux emplois, a-t-on également souligné.