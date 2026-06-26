Algérie: Benbaïbeche appelle les jeunes à s'impliquer davantage dans l'action politique

SETIF — Le président du parti El Fadjr El Djadid, Tahar Benbaïbeche, a appelé jeudi de Sétif les jeunes à s'impliquer davantage dans l'action politique, relevant l'importance de la participation aux législatives du 2 juillet prochain pour consolider le processus des réformes.

Au cours d'un meeting populaire qu'il a animé à la maison de la culture Houari Boumediene du chef-lieu de wilaya dans le cadre de la campagne électorale des législatives prochaines, le même responsable partisan a réitéré l'appel aux jeunes à "s'impliquer davantage dans l'action politique", relevant que les listes de son parti "comportent des candidats jeunes, compétents et minutieusement choisis qui se sont engagés, s'ils sont élus à l'Assemblée populaire nationale, à transmettre les préoccupations des citoyens et à contribuer à leur prise en charge".

M. Benbaïbeche a exhorté à ce propos les citoyens à "participer massivement à ce rendez-vous électoral, au regard de la grande importance qu'il revêt pour l'institution législative en tant que façade de représentation du peuple avec ses composantes diverses".

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Il a souligné à l'occasion l'importance de se diriger "en force" le 2 juillet prochain vers les urnes et "élire une Assemblée populaire nationale issue de la volonté du peuple et capable d'assumer le rôle qui lui revient, notamment celui de légiférer".