Algérie: Promouvoir une citoyenneté responsable pour porter les aspirations du peuple devant le Parlement

25 Juin 2026
Algerie Presse Service (Algiers)

TIZI-OUZOU — Le président du parti Sawt Echaab, Lamine Osmani, a affirmé jeudi depuis Tizi-Ouzou que sa formation politique oeuvrait à promouvoir une citoyenneté responsable pour porter les aspirations du peuple devant le Parlement.

"L'objectif est de promouvoir une citoyenneté responsable portée par des élus capables de transmettre et de défendre les aspirations de la population avec une approche scientifique et éthique", a-t-il indiqué, lors d'une sortie de proximité et d'un meeting populaire menés dans le cadre de la campagne électorale pour les législatives du 2 juillet.

Débutant son périple à partir de la ville de Larbaa Nath Irathen, M. Osmani qui a rendu un vibrant hommage à cette région historique ville du Chahid Abane Ramdane, a affirmé la volonté de son parti de s'imposer sur la scène politique avec des idées claires et des compétences avérées.

Abordant la teneur de ses choix électoraux, l'orateur a affirmé que son parti a "scrupuleusement" respecté un cahier des charges "rigoureux" qu'il a élaboré pour la sélection de ses candidats, basé sur des critères "clairs", notamment la compétence et l'honnêteté.

Il a enfin appelé les citoyens de Tizi-Ouzou à se mobiliser massivement en faveur de la liste de Sawt Echaab, los du prochain scrutin législatif.

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