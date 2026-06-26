Soudan: Le président du Conseil de CST reçoit un message écrit du président mauritanien

Le lieutenant-général Abdel Fattah Al-Burhan, président du Conseil de souveraineté de transition, a reçu un message écrit du président mauritanien Mohamed Ould Cheikh Ghazouani.

Ce message porte sur le renforcement et le développement des relations bilatérales entre les deux pays frères.

Cette remise de message a eu lieu lors de sa rencontre, aujourd'hui, à son bureau, avec le ministre mauritanien des Affaires étrangères, Mohamed Salem Ould Merzoug, en présence du ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, l'ambassadeur Mohieddine Salem.

Dans un communiqué de presse, le ministre mauritanien des Affaires étrangères a déclaré que la rencontre avait porté sur des questions d'intérêt commun, soulignant que les relations entre les deux pays sont profondes et solidement ancrées dans l'histoire, et qu'elles s'appuient également sur les liens sociaux, culturels et familiaux qui unissent les peuples mauritanien et soudanais.

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Il a ajouté que la réunion avait également porté sur les relations entre les deux pays dans le cadre d'une action arabo-islamique conjointe, indiquant que le président mauritanien tenait à effectuer cette visite au Soudan pour réaffirmer la position inébranlable de la Mauritanie concernant l'unité, la sécurité, la stabilité et l'intégrité territoriale du Soudan.