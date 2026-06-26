Maroc: Vacances au pays - L'été où le Marocain part à la conquête... de son propre pays

Entre plages bondées, montagnes rafraîchissantes, factures salées, chasse au parasol et autres coins pittoresques du Royaume, le tourisme national ressemble de plus en plus à une épopée familiale où la débrouille tient lieu de boussole.

Chaque été, des millions de Marocains prennent la route vers des destinations compatibles avec leur portefeuille. Entre flambée des prix, infrastructures sous tension et résilience des classes moyennes, les vacances deviennent un rituel aussi populaire que coûteux.

Dès les premiers pics de chaleur de juin, tout un pays se met en mouvement. Casablancais et Rbatis prennent la direction du Nord, Fassis et Meknassis recherchent les embruns atlantiques, tandis que les Marrakchis fuient des températures qui dépassent régulièrement les 38 degrés. Le même scénario se répète chaque année, avec une remarquable constance.

Une ruée vers le littoral, la montagne comme alternative

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D'Agadir à Saïdia, en passant par Mohammédia, El Jadida, Asilah, M'Diq, Tétouan ou Essaouira, des centaines de milliers de familles convergent vers les plages du Royaume. Trouver un emplacement libre relève désormais du défi logistique.

L'organisation des vacances obéit à des règles quasi militaires. Les départs à l'aube sont devenus la norme afin de conquérir quelques mètres carrés de sable convenablement situés. Les retardataires héritent généralement des derniers espaces disponibles, coincés entre une enceinte diffusant de la musique à plein volume, un terrain improvisé de football et une forêt de parasols solidement ancrés avant même le lever du soleil.

Face à cette densité humaine qui ferait presque passer certaines plages pour des stations de métro aux heures de pointe, un nombre croissant de familles choisit de prendre de la hauteur. Ifrane, Azrou, Imouzzer Kandar, Chefchaouen, Oukaïmeden ou encore les vallées de l'Atlas séduisent les amateurs de fraîcheur et de tranquillité. Il aura finalement fallu que le littoral devienne un exercice de patience collective pour que beaucoup de Marocains redécouvrent que leur pays ne se résume pas à une serviette, un parasol et une bataille quotidienne pour quelques centimètres de sable.

Des budgets qui s'envolent

L'engouement reste intact, mais le coût des vacances pèse de plus en plus lourd sur les ménages. Une chambre d'hôtel facturée 600 dirhams en mai peut atteindre 1.500 dirhams en plein été, tandis que les locations hebdomadaires oscillent souvent entre 7.000 et 10.000 dirhams.

À cela s'ajoutent les dépenses annexes : parking, location de chaises longues, restauration, boissons et carburant. Une simple journée en famille peut ainsi facilement atteindre 500 à 800 dirhams. Et encore, à condition que personne ne décide de manger du poisson.

Partir en vacances nécessite désormais les compétences combinées d'un comptable, d'un stratège financier et d'un négociateur international. La moindre sortie se prépare comme une opération militaire, sous peine de voir le budget familial prendre un bain de soleil un peu trop prolongé.

Les classes moyennes à la manoeuvre

Autour des plages, l'économie informelle, elle, ne connaît ni inflation ni crise existentielle. Gardiens de voitures, loueurs de chaises, vendeurs ambulants et marchands de bouées apparaissent avec une ponctualité quasi scientifique, rappelant que le sable est devenu, le temps d'un été, l'une des matières premières les plus rentables du Royaume.

Le tourisme intérieur repose largement sur les épaules des classes moyennes, contraintes d'adapter leurs habitudes. Séjours raccourcis, excursions à la journée ou hébergement chez des proches sont devenus des stratégies de plus en plus répandues.

Des infrastructures sous pression

L'afflux estival met en lumière des lacunes récurrentes : poubelles débordantes, sanitaires insuffisants, douches hors service et parkings improvisés.

La sécurité demeure également préoccupante. Chaque été, des noyades endeuillent des familles, parfois sur des plages non surveillées ou en dehors des horaires de présence des maîtres-nageurs. Les accidents liés aux stationnements anarchiques et à la circulation des véhicules motorisés s'ajoutent à ce constat.

Dans les zones de montagne, la saturation des routes, l'insuffisance des parkings et les atteintes à l'environnement témoignent également d'une pression touristique croissante.

Vers une véritable politique publique du tourisme intérieur

Ces constats appellent à une réflexion de fond. Longtemps considéré comme une activité saisonnière, le tourisme intérieur gagnerait à être traité comme une politique publique à part entière, avec des investissements ciblés sur la sécurité, la propreté et l'aménagement des sites les plus fréquentés.

A l'heure où le Royaume se prépare à accueillir la Coupe du monde 2030, une évidence s'impose : le véritable défi n'est pas seulement d'impressionner le visiteur étranger, mais de fidéliser le premier ambassadeur du pays, le Marocain lui-même.

Les attentes évoluent. Les habitudes aussi. Les citoyens aspirent désormais à des vacances synonymes de confort, de sécurité, de propreté et de sérénité.

Car, au fond, le plus grand des luxes n'est ni un hôtel cinq étoiles ni une piscine à débordement. Il réside dans une ambition beaucoup plus simple : pouvoir profiter sereinement de son propre pays sans avoir le sentiment de partir en expédition.

En attendant, les vacances d'été demeurent, pour les familles marocaines, un rendez-vous incontournable, fait de contraintes budgétaires, de débrouille organisée et d'un attachement profond à un patrimoine naturel qu'elles redécouvrent chaque année un peu davantage.

Au Maroc, les vacances commencent souvent par un désir de repos et se terminent par le besoin... de prendre quelques jours de repos pour récupérer des vacances.