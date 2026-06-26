Cote d'Ivoire: Coupe du Monde - Les Éléphants brisent le plafond de verre !

Sérieux et appliqués, les Éléphants ont dicté leur loi face à une accrocheuse équipe de Curaçao (2-0). Portée par un doublé de Nicolas Pépé, la Côte d'Ivoire composte son billet pour les seizièmes de finale et se qualifie, pour la toute première fois de son histoire, pour les matchs à élimination directe d'une Coupe du Monde.

Pépé climatise Curaçao d'entrée

Il ne fallait pas arriver en retard pour ce rendez-vous avec l'histoire. Face à une formation de Curaçao qui se voulait ambitieuse avec ses individualités venues d'Europe (Chong, Locadia, les frères Bacuna), la Côte d'Ivoire a immédiatement douché les velléités adverses pour chasser les vieux fantômes des Coupes du Monde passées (2006, 2010, 2014). Dès la 7e minute, idéalement servi à bout portant par Yan Diomandé, Nicolas Pépé n'avait plus qu'à pousser le cuir au fond des filets pour libérer tout un peuple (0-1).

Le chef-d'oeuvre signature de l'attaquant ivoirien

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Lancés sur de bons rails, les hommes d'Emerse Faé ont globalement maîtrisé le premier acte, bien que bousculés par séquences. Très remuant, Amad Diallo a multiplié les banderilles (10e, 18e, 23e) sans toutefois parvenir à attraper le cadre d'Eloy Room. Juste avant la pause, Curaçao s'est offert un coup de chaud sur corner, mais la tentative de Gaari a été repoussée sur sa ligne par un Ange-Yoan Bonny précieux défensivement (45e+3).

Au retour des vestiaires, le rythme est légèrement tombé, haché par les fautes et la chaleur. C'est le moment choisi par le maestro du milieu, Ibrahim Sangaré, pour éclairer la rencontre et rapprocher un peu plus son pays de son rêve mondial. D'une superbe ouverture, il a trouvé Nicolas Pépé excentré côté droit. L'attaquant ivoirien a repiqué sur son pied gauche magique avant de nettoyer la lucarne opposée d'une merveille de frappe enroulée (0-2, 64e).

Fofana ferme la boutique, la Côte d'Ivoire exulte

La fin de match s'est résumée à une saine gestion ivoirienne, bien aidée par la vigilance d'un Yahia Fofana impeccable dans ses cages face à Tahith Chong (74e). Elye Wahi, entré en jeu à la place du double buteur du soir, a bien failli alourdir le score en fin de match (89e), mais le score en restera là. Une victoire logique, propre et sans bavure pour les Éléphants, qui s'offrent un huitième de finale historique.

Génération Drogba, génération Yaya Touré... Tant d'immenses joueurs ivoiriens étaient passés à coté de l'événement lors des phases de poules des Mondiaux précédents. En dominant Curaçao, la bande à Emerse Faé réussit là où ses glorieux aînés avaient échoué. Pour la première fois de son histoire, la Côte d'Ivoire verra les matchs à élimination directe d'une Coupe du Monde. Un cap psychologique et historique majeur pour le football ivoirien.