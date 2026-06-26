Maroc: Coupe du Monde - Les Lions de l'Atlas confirment leur statut avec panache

Menés à deux reprises par de valeureux Haïtiens, les Lions de l'Atlas ont renversé la vapeur avec une force de caractère impressionnante à Atlanta (4-2). Une victoire spectaculaire qui propulse le Maroc en 16es de finale du Mondial 2026, invaincu et plein de certitudes offensives.

Un mental d'acier face à la fougue haïtienne

Dès l'entame, l'affiche a tenu toutes ses promesses en intensité. Face à une séduisante équipe d'Haïti venue jouer crânement sa chance, les Marocains ont d'abord dû faire le dos rond. Cueillis à froid dès la 10e minute sur un coup du sort malheureux -- un but contre son camp de Yassine Bounou après un geste astucieux de Lenny Joseph --, les demi-finalistes du Mondial 2022 n'ont jamais paniqué. C'est la marque des grandes équipes : savoir plier sans jamais rompre.

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La réaction marocaine s'est orchestrée avec maîtrise et patience. En leader technique, Achraf Hakimi a d'abord égalisé à la 39e minute en renard des surfaces, profitant d'un ballon relâché par Johnny Placide. Et même lorsque Wilson Isidore a redonné l'avantage aux Grenadiers d'une frappe splendide en pleine lucarne juste avant la pause (43e), le Maroc a immédiatement répliqué. Dans le temps additionnel de la première période, Ismail Saibari, parfaitement servi par un Hakimi omniprésent, a fait preuve d'un sang-froid remarquable pour remettre les compteurs à égalité d'un plat du pied chirurgical (2-2).

Le chef-d'oeuvre tactique du staff et la force du collectif

Au retour des vestiaires, les Lions de l'Atlas ont haussé le ton physiquement et techniquement, imposant un pressing étouffant. Pour débloquer la situation, le staff marocain a fait preuve d'une formidable lecture du jeu en effectuant un triple changement décisif aux alentours de la 70e minute. Les entrées combinées de Soufiane Rahimi, Azzedine Ounahi et Yassine Gessime ont apporté le coup de boost nécessaire pour faire plier définitivement la défense adverse.

Ce banc de touche XXL a rapidement fait la différence. À la 78e minute, sur un corner millimétré d'Hakimi prolongé de la tête par Shadi Riad, Soufiane Rahimi a surgi pour libérer le peuple marocain. En toute fin de match (89e), c'est le jeune Yassine Gessime qui a parachevé le chef-d'oeuvre offensif après une superbe action collective, validée par le VAR. Une fin de match en apothéose qui prouve que ce groupe vit bien et possède une profondeur de banc exceptionnelle.

Cap sur les phases finales avec de grandes ambitions

Avec sept points glanés dans un Groupe C particulièrement relevé, le Maroc termine à une magnifique deuxième place, à égalité de points avec le grand Brésil et seulement devancé à la différence de buts. Ce premier tour brillant -- un nul héroïque contre la Seleção (1-1), un succès solide face à l'Écosse (1-0) et ce festival offensif contre Haïti -- confirme que le Maroc a définitivement changé de dimension sur la scène internationale.

La maturité tactique affichée par les hommes de Mohamed Ouahbi et leur capacité à renverser des situations compromises sont les meilleurs augures possibles avant d'aborder les matchs à élimination directe. Les Lions de l'Atlas s'avancent vers les 16es de finale avec le plein de confiance, un effectif au complet et le statut légitime de plus fier représentant du football africain dans ce Mondial.