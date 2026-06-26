Congo-Brazzaville: Vienne - Le Premier ministre congolais visite le siège de l'Opep

Dans le cadre de la diplomatie énergétique menée par le Congo et des échanges stratégiques qui en découlent, son Premier ministre, Anatole Collinet Makosso, a été reçu, le 24 juin à Vienne, en Autriche, par le secrétaire général de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep), Haitham Al Ghais.

Lors de la réception, le chef du gouvernement congolais a réaffirmé son engagement en faveur d'une coopération énergétique renforcée. Il était accompagné pour la circonstance de plusieurs personnalités de premier plan, notamment Jean Jacques Bouya, vice-Premier ministre; Stev Simplice Onanga, ministre des Hydrocarbures; ainsi que Denis Christel Sassou N'Guesso, ministre de la Coopération internationale et de la Promotion des partenariats public-privé.

Cette audience a permis de "discuter des évolutions dans l'industrie énergétique mondiale, et de souligner l'engagement continu de la République du Congo à renforcer la coopération au sein de l'Opep", a-t-on appris.

Les deux parties ont insisté sur la nécessité de maintenir un dialogue permanent afin de relever les défis auxquels fait face l'industrie pétrolière mondiale dans un contexte marqué par les mutations énergétiques et les incertitudes économiques.

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Cette rencontre a également souligné le rôle central de la Déclaration de coopération, mécanisme qui favorise les échanges et la concertation entre les pays producteurs. Pour le Congo, membre actif de l'organisation, cette plateforme demeure essentielle pour promouvoir la stabilité des marchés pétroliers et défendre les intérêts des pays producteurs.

Au cours de la réunion, les participants ont examiné les principales évolutions du secteur énergétique mondial, notamment les perspectives de la demande en hydrocarbures, les investissements nécessaires au développement des infrastructures et les défis liés à la transition énergétique. Ces échanges ont permis de renforcer la compréhension mutuelle des priorités de chaque partie.

À travers cette visite officielle, la République du Congo confirme sa volonté de jouer un rôle constructif au sein de l'Opep et de contribuer aux efforts collectifs visant à garantir un marché énergétique stable, équilibré et durable. Cette rencontre de Vienne marque ainsi une nouvelle étape dans le renforcement du partenariat entre le Congo et l'organisation pétrolière internationale.

Rappelons que par une volonté politique soutenue de la part du chef de l'État, Denis Sassou N'Guesso, le Congo est officiellement devenu le 15e pays membre de l'Opep, le 22 juin 2018. Elle est le 7e pays africain à intégrer cette organisation qui a été créée le 14 septembre 1960 à Bagdad, en Irak.