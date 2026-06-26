Congo-Brazzaville: Concours des chorales du pays - Plus d'une dizaine de groupes attendus sur scène

La huitième édition du concours des chorales de Brazzaville, « Le Congo a du choeur », se tiendra, du 1er au 4 juillet, dans la salle Savorgnan de l'institut français du Congo (IFC). Plusieurs chorales de Brazzaville, de l'intérieur du pays et de la République démocratique du Congo (RDC) monteront sur le podium pour célébrer la richesse du chant choral, la diversité culturelle et le vivre-ensemble.

Ce concours sera organisé en partenariat avec la Fédération des chorales du Congo et l'IFC. Il rassemblera les plus belles voix issues des différentes paroisses et églises de la République du Congo et de la sous-région. Quatre soirées exceptionnelles permettront au public de les découvrir.

La première partie de la soirée mettra en compétition les chorales du groupe A avec invité spécial le Choeur triomphal (RDC). Il sera composé des chorales Les dirigeants maman ; Immaculée conception ; Chozeba ; la Fraternité de Kintélé ; la Résurrection de Christ ; Universal singers.

La seconde partie, le groupe B, comprendra les chorales Arche de Noé ; Saint Kisito ; Choeur kimaka ; Choeur Ban' Africa(RDC) ; Porteurs de flambeau ; ZDN ; Choeur les disciples de Jésus.

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Les organisateurs invitent le public à venir vibrer au rythme des harmonies vocales et partager un moment unique de musique et d'émotion. Le concours des chorales vise à encourager et reconnaître leurs efforts pour promouvoir diverses expressions artistiques à travers les formes d'expression et de représentation de styles musicaux.