Cote d'Ivoire: Mondial 2026 - Les Éléphants écrivent l'histoire et décrochent leur premier billet pour les 16èmes de finale

La Côte d'Ivoire a marqué une étape historique dans son parcours en Coupe du monde. Les Éléphants se sont qualifiés, pour la toute première fois de leur histoire, pour les seizièmes de finale d'un Mondial, grâce à leur victoire maîtrisée (2-0) face à Curaçao, jeudi 25 juin 2026, au stade de Philadelphie, aux États-Unis.

Dans cette rencontre décisive de la troisième journée du groupe E, les hommes du sélectionneur ivoirien ont fait respecter la hiérarchie face au novice de la compétition. Solides dans le jeu, appliqués dans leurs transitions et efficaces devant les buts, ils ont validé leur qualification avec autorité.

L'homme du match se nomme Nicolas Pépé. L'attaquant ivoirien a rapidement mis son équipe sur les bons rails en ouvrant le score dès la 7e minute. Profitant d'une récupération haute de Yan Diomandé, il a conclu d'une reprise au premier poteau pour donner l'avantage aux Éléphants.

Malgré quelques réactions de Curaçao, qui disputait la première Coupe du monde de son histoire, les Ivoiriens ont conservé la maîtrise des débats. Le gardien Yahia Fofana s'est montré vigilant lorsque cela était nécessaire, tandis que la défense ivoirienne a contenu les offensives adverses.

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Au retour des vestiaires, les Éléphants ont poursuivi leur domination. À la 64e minute, Ibrahim Sangaré a parfaitement lancé Nicolas Pépé dans la profondeur. L'ailier ivoirien a alors ajusté le gardien Eloy Room d'une frappe précise pour signer un doublé et sceller définitivement le sort de la rencontre.

Grâce à ce succès, la Côte d'Ivoire termine la phase de groupes avec six points et décroche une qualification historique pour les seizièmes de finale, une performance qu'elle n'avait jamais réalisée lors de ses précédentes participations aux Coupes du monde de 2006, 2010 et 2014.

Cette victoire vient récompenser la progression des Éléphants dans le tournoi. Battus de justesse par l'Allemagne (2-1) lors de leur entrée en lice, ils avaient ensuite arraché une précieuse victoire face à l'Équateur (1-0) avant de confirmer leur montée en puissance contre Curaçao.

Au-delà de la qualification, cette performance constitue un nouveau jalon dans l'histoire du football ivoirien. Portée par un collectif discipliné, une défense rassurante et un Nicolas Pépé décisif, la sélection ivoirienne nourrit désormais l'ambition de poursuivre son aventure mondiale et de rêver encore plus grand.

Les Éléphants attendent désormais de connaître leur adversaire en huitièmes de finale, avec la ferme intention de prolonger cette campagne historique sur les pelouses américaines.