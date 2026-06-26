Cote d'Ivoire: Sécurité routière - 34 permis retirés, deux autres restitués pour le mois juin

Sur 43 dossiers d'infractions routières examinés par la Commission technique de suspension et de retrait du permis de conduire, 34 conducteurs se sont vus retirer leur permis lors de la session ordinaire du jeudi 25 juin 2026 au siège de la Direction générale des transports terrestres et de la circulation (Dgttc) sis à Abidjan-Plateau.

Parmi les dossiers, figuraient deux affaires ayant suscité une forte réaction de l'opinion publique et largement relayées sur les réseaux sociaux. Celle de dame Gnaoré, dont le comportement au volant avait provoqué de nombreuses critiques et conduit à la saisine des autorités compétentes. Tout en reconnaissant les faits devant la commission, l'accusée a présenté ses excuses avant de solliciter la clémence des membres.

Le second dossier a porté sur un conducteur filmé sur l'Autoroute du Nord alors qu'il circulait avec sa plaque d'immatriculation volontairement masquée. Ce dernier a tenté en vain de justifier son acte. Soucieuse à la sécurité routière, et au regard de la gravité des faits reprochés, la Commission a infligé à chacun une suspension ferme d'un an du permis de conduire. En outre, ces mauvais chauffeurs devront obligatoirement suivre une nouvelle formation avant de reprendre le volant.

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Au nombre de 31, d'autres ont été sanctionnés à des suspensions fermes allant de trois (3) mois à dix (10) ans. Un seul a bénéficié d'une suspension de trois mois avec sursis. Indiquons par ailleurs, que sept conducteurs ont brillé par leur absence. Cependant, deux autres ont bénéficié de la clémence de la commission. Leurs permis leur ont été restitués.

Ce fut une occasion pour Coulibaly Kafona de lancer au nom du président de la Commission, Oumar Sacko, un appel à l'ensemble des usagers de la route à faire preuve de prudence, de responsabilité et de vigilance. Car derrière chaque accident de la circulation, ce sont des familles entières qui sont touchées, mobilisées, et même endeuillées.