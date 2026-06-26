Afrique: Pape Thiaw appelle les Sénégalais à soutenir les Lions face à l'Irak

25 Juin 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

New Brunswick (New Jersey) — L'entraîneur de l'équipe nationale du Sénégal, Pape Thiaw, a invité jeudi à Toronto au Canada, les supporters sénégalais à se mobiliser derrière les Lions pour les aider à décrocher leur qualification lors du match décisif contre l'Irak.

En conférence de presse, à la veille di match décisif contre l'Irak, le technicien sénégalais a souligné l'importance du soutien populaire dans un rendez-vous qu'il juge "crucial" pour l'avenir de la sélection dans la compétition.

"Nous espérons qu'ils seront derrière leur équipe comme ils l'ont toujours été. Nous avons besoin de leur soutien pour aller chercher cette qualification. Tous ceux qui aiment cette sélection veulent la voir continuer. Nous avons besoin de notre public, besoin de sentir tout un peuple derrière nous", a déclaré Pape Thiaw.

Le sélectionneur estime que l'appui des supporters pourrait constituer un atout supplémentaire pour ses joueurs au moment d'aborder cette rencontre à fort enjeu.

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Après son revers contre la Norvège, le Sénégal est contraint de réagir face à l'Irak pour préserver ses chances de qualification au tour suivant. Dans ce contexte, Pape Thiaw a insisté sur la nécessité de l'union autour de l'équipe nationale.

Le coup d'envoi de la rencontre entre le Sénégal et l'Irak sera donné vendredi, à 19h GMT à Toronto.

L'équipe nationale du Sénégal, actuellement troisième du groupe I avec zéro point, derrière la France, l'Irak et la Norvège, tentera d'arracher sa qualification vendredi à Toronto face aux Lions de la Mésopotamie.

Les Lions du Sénégal devront s'imposer plus ou moins avec un score large contre l'Irak et espérer des résultats favorables dans les autres groupes pour valider leur qualification en seizièmes de finale de la Coupe du monde 2026.

Le destin du Sénégal dépendra donc à la fois de sa performance face à l'Irak et des résultats enregistrés dans les autres groupes, qui pourraient lui permettre de figurer parmi les huit meilleurs troisièmes qualifiés pour les seizièmes de finale.

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