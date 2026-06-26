Angola: João Lourenço exprime sa solidarité après le séisme au Venezuela

25 Juin 2026
Angola Press Agency (Luanda)
Par ART/BS

Luanda — Le Président de la République d'Angola, João Lourenço, a exprimé jeudi sa solidarité envers le peuple vénézuélien à la suite du séisme qui a frappé plusieurs régions du Venezuela mercredi, causant des pertes en vies humaines, de nombreux blessés et d'importants dégâts matériels.

Dans un message adressé à la présidente par intérim du Venezuela, Delcy Rodríguez, et rendu public par les Services de presse de la Présidence de la République, le Chef de l'État angolais a indiqué avoir appris avec une profonde consternation la tragédie qui a endeuillé le pays sud-américain durant la nuit.

« Je tiens à exprimer à Votre Excellence, et à travers vous à l'ensemble du peuple vénézuélien, l'indéfectible solidarité du peuple angolais, qui partage votre douleur et votre souffrance face à cette tragique épreuve », souligne le message présidentiel.

João Lourenço a également fait part de sa confiance dans la capacité des autorités vénézuéliennes à faire face à cette situation d'urgence avec l'appui de la Communauté internationale.

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« Je suis convaincu que les autorités vénézuéliennes, avec le soutien international, mettront tout en oeuvre pour porter assistance aux victimes et atténuer leurs souffrances », a-t-il écrit.

Le Président angolais a, par ailleurs, réitéré les sentiments d'amitié et de sympathie du peuple angolais à l'égard du Venezuela en cette période particulièrement difficile.

Les secousses telluriques, de magnitudes 7,2 et 7,5, ont eu pour épicentre une zone située à l'ouest de la localité de Morón, sur la côte caraïbe du Venezuela, à environ 168 kilomètres de Caracas. Elles se sont produites à une profondeur de 22 kilomètres.

Selon le dernier bilan communiqué par le président de l'Assemblée nationale vénézuélienne, Jorge Rodríguez, le nombre de victimes est désormais de 188 morts.

Le responsable a également indiqué que 1.520 personnes ont été blessées, tandis qu'environ 200 autres demeurent ensevelies sous les décombres.

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