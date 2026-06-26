Angola: Une conférence minière projette l'image du pays en Australie

Luanda — La 24e édition de la conférence minière Africa Down Under, qui se tiendra du 2 au 4 septembre prochain à Perth, en Australie, intégrera pour la première fois « Angola Day », une initiative dédiée à la promotion de l'image et du potentiel économique de l'Angola.

L'annonce a été faite ce jeudi par le président du Conseil d'administration du groupe Paydirt, Bill Repard, organisateur de l'événement, lors d'une rencontre avec l'ambassadeur d'Angola en Australie, António Luvualu de Carvalho.

À cette occasion, Bill Repard a affirmé qu'Angola Day, qui se tiendra lors de l'édition de septembre 2026 d'Africa Down Under, le plus grand événement sur le secteur minier africain organisé hors de l'Afrique, est une initiative développée en partenariat avec l'ambassade d'Angola en Australie.

Cité dans un communiqué de presse de la représentation diplomatique angolaise en Australie, envoyé à ANGOP, Bill Repard a indiqué que l'objectif est de créer une plateforme où les investisseurs du secteur minier australien et d'autres secteurs puissent avoir un accès direct aux informations sur les potentiels existantes en Angola.

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Comme c'est la première fois qu'aura lieu une journée exclusivement consacrée à la promotion de l'image d'Angola en Australie, Bill Repard a convié les entrepreneurs et les promoteurs de projets du secteur minier de se rendre dans ce pays pour interagir avec les investisseurs, visiter des usines de fabrication d'équipements miniers et de nouer des relations avec le secteur entrepreneurial australien.

Il a déclaré que l'organisation d'Angola Day, lors de l'édition de cette année Africa Down Under, sera un grand atout pour les entrepreneurs angolais et les promoteurs de projets miniers qui souhaitent conclure des partenariats et attirer des investissements en Australie.

Bill Repard a indiqué que sur les 170 entreprises australiennes cotées à la Bourse australienne (ASX) présentent en Afrique, plus de 600 projets sont en cours dans plus de 35 pays, avec une valeur d'investissement direct de plus de 40 milliards de dollars, la plupart sont des entreprises de Western Australie.

De son côté, l'ambassadeur António Luvualu de Carvalho a remercié l'organisateur de l'événement pour l'opportunité offerte aux entrepreneurs angolais de participer directement à Africa Down Under.

Des initiatives telles que Angola Day permettront d'élargir les horizons sur le pays et de démontrer le potentiel existant pour la mise en oeuvre de nouveaux projets dans le secteur minier national, a-t-il soutenu.

Le diplomate a informé que dans les prochains jours l'ambassade d'Angola en Australie publiera les modalités d'inscription pour que les intéressées, en temps utile, puissent garantir leur participation à la conférence.