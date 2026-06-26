Angola: Le prix à la production recule de 3,39 % en mai

Luanda — L'Indice des prix à la production (IPP) a enregistré une variation mensuelle de 0,94 % en mai, soit un recul de 3,39 % par rapport à la variation observée le mois précédent, selon les données publiées par l'Institut national de la statistique (INE).

Ces chiffres figurent dans la Note d'information rapide sur l'Indice des prix à la production de mai 2026, rendue publique par l'INE. Le document indique que l'industrie extractive a enregistré la plus forte progression mensuelle, avec près de 1 %, suivie de l'industrie manufacturière, qui a progressé de 0,50 %.

Selon le rapport, la variation annuelle de l'IPP s'est établie à 51,08 %, soit une hausse de 56,98 % par rapport à la même période de 2025. La variation cumulée entre décembre 2025 et mai 2026 a, quant à elle, atteint 63,26 %.

En glissement annuel, l'industrie extractive a également enregistré la plus forte hausse des prix, avec une progression de 58,55 %, devant la production et la distribution d'électricité, de gaz et de vapeur (+11,54 %), ainsi que l'industrie manufacturière (+5,73 %).

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L'INE précise que les biens intermédiaires ont affiché la plus forte variation mensuelle des prix, avec une hausse de 4,77 %, en baisse de 42,20 points de pourcentage par rapport au mois précédent. Ils sont suivis des produits énergétiques (+0,79 %), en recul de 5,70 points de pourcentage, des biens de consommation (+0,31 %), en hausse de 0,18 point de pourcentage, et des biens d'investissement (+0,13 %).

En comparaison avec la même période de l'année précédente, les prix des produits énergétiques ont progressé de 61,42 %, soit une augmentation de 67,44 %. Les biens d'investissement ont enregistré une hausse de 7,15 %, correspondant à une accélération de 1,08 %. Les biens de consommation ont progressé de 3,75 %, en recul de 2,33 %, tandis que les biens intermédiaires ont affiché une variation négative de 13,45 %, ce qui représente une baisse de 20,70 % par rapport au mois d'avril 2025.