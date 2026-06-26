Angola: Le prix à la production recule de 3,39 % en mai

25 Juin 2026
Angola Press Agency (Luanda)
Par HM/QCB/BS

Luanda — L'Indice des prix à la production (IPP) a enregistré une variation mensuelle de 0,94 % en mai, soit un recul de 3,39 % par rapport à la variation observée le mois précédent, selon les données publiées par l'Institut national de la statistique (INE).

Ces chiffres figurent dans la Note d'information rapide sur l'Indice des prix à la production de mai 2026, rendue publique par l'INE. Le document indique que l'industrie extractive a enregistré la plus forte progression mensuelle, avec près de 1 %, suivie de l'industrie manufacturière, qui a progressé de 0,50 %.

Selon le rapport, la variation annuelle de l'IPP s'est établie à 51,08 %, soit une hausse de 56,98 % par rapport à la même période de 2025. La variation cumulée entre décembre 2025 et mai 2026 a, quant à elle, atteint 63,26 %.

En glissement annuel, l'industrie extractive a également enregistré la plus forte hausse des prix, avec une progression de 58,55 %, devant la production et la distribution d'électricité, de gaz et de vapeur (+11,54 %), ainsi que l'industrie manufacturière (+5,73 %).

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

L'INE précise que les biens intermédiaires ont affiché la plus forte variation mensuelle des prix, avec une hausse de 4,77 %, en baisse de 42,20 points de pourcentage par rapport au mois précédent. Ils sont suivis des produits énergétiques (+0,79 %), en recul de 5,70 points de pourcentage, des biens de consommation (+0,31 %), en hausse de 0,18 point de pourcentage, et des biens d'investissement (+0,13 %).

En comparaison avec la même période de l'année précédente, les prix des produits énergétiques ont progressé de 61,42 %, soit une augmentation de 67,44 %. Les biens d'investissement ont enregistré une hausse de 7,15 %, correspondant à une accélération de 1,08 %. Les biens de consommation ont progressé de 3,75 %, en recul de 2,33 %, tandis que les biens intermédiaires ont affiché une variation négative de 13,45 %, ce qui représente une baisse de 20,70 % par rapport au mois d'avril 2025.

Lire l'article original sur ANGOP.

Tagged:
Copyright © 2026 Angola Press Agency. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.