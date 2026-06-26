Angola: Des entrepreneurs saluent le Congrès de la production locale

Viana — Des entrepreneurs angolais et étrangers ont salué, jeudi, à Viana, la tenue du premier Congrès de la production locale, soulignant son importance pour attirer davantage d'investissements au profit de l'économie nationale.

S'exprimant auprès de l'ANGOP en marge de l'événement baptisé Viana Business Awards (VBA), le président de l'Association pour le développement des jeunes angolais et étrangers (ADJAE), Tunkara Saidu, a estimé que ce type de rencontre constitue une initiative bénéfique pour renforcer le dialogue entre les opérateurs économiques et l'Exécutif.

Il a également mis en avant l'importance de cette manifestation, qui favorise l'intégration de la communauté étrangère dans le développement socio-économique de la municipalité.

Selon lui, bien que les entrepreneurs soient disposés à formaliser leurs activités et à s'acquitter de leurs obligations fiscales, les quelque 100 000 membres de l'association demeurent confrontés à une lourde bureaucratie et à des difficultés dans l'obtention des documents administratifs nécessaires à la régularisation de leurs activités.

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Il a expliqué qu'en raison de ces obstacles administratifs, de nombreux commerçants sont contraints d'exercer dans l'informalité ou de recourir à des licences commerciales appartenant à des tiers, une situation qui limite leur contribution fiscale et freine le développement du tissu économique.

De son côté, l'homme d'affaires malien Doucoure Guessouma a salué l'organisation de cette rencontre, qui réunit des représentants des pouvoirs publics, du secteur privé et des entrepreneurs afin de favoriser les échanges d'expériences et les opportunités de coopération.

Il a indiqué employer une équipe composée de travailleurs angolais et étrangers et a précisé ne rencontrer, à ce jour, aucune difficulté majeure dans l'exercice de ses activités.

Pour sa part, l'entrepreneur angolais Pedro Bambi s'est félicité de prendre part au Viana Business Awards, qu'il considère comme une initiative essentielle de rapprochement entre les milieux d'affaires et les pouvoirs publics en vue de dynamiser l'économie de la municipalité.

À son avis, les autres administrations municipales devraient s'inspirer de l'expérience de Viana en favorisant la mise en réseau des entrepreneurs, notamment du secteur privé, afin de renforcer le réseautage, de développer les partenariats et de consolider les relations interinstitutionnelles.

Le Congrès de la production locale, organisé sous l'appellation Viana Business Awards 2026 (VBA), réunit des représentants des institutions publiques, des secteurs entrepreneurial et financier, ainsi que des porteurs de projets.

Prévu pour s'achever vendredi, l'événement s'affirme comme une plateforme de promotion de l'entrepreneuriat, de l'innovation et de la dynamisation de l'économie locale, en rassemblant jeunes entrepreneurs, investisseurs et chefs d'entreprise autour des opportunités de croissance et de développement durable.