Congo-Kinshasa: Tshuapa - Bokungu isolé par la dégradation des routes et la faiblesse de l'activité économique

Le ministre de l'Économie nationale, Daniel Mukoko, a achevé mercredi 24 juin sa mission économique dans la province de la Tshuapa par une étape dans le territoire de Bokungu, où il a constaté de graves difficultés de mobilité et un isolement progressif de plusieurs localités.

Selon les observations faites sur le terrain, l'état de dégradation avancée de la Route nationale n°8, combiné à la baisse significative du trafic, contribue à l'enclavement de la zone et à la paralysie de plusieurs activités économiques.

Les échanges avec les opérateurs économiques ont révélé une situation préoccupante : faiblesse de l'activité économique, absence de services bancaires, difficultés d'accès au crédit et contraintes liées au transport fluvial, principal mode d'approvisionnement dans la région.

Ces facteurs limitent fortement les échanges commerciaux et freinent le développement local, dans un territoire déjà marqué par un faible pouvoir d'achat et des conditions de vie difficiles.

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La dégradation des infrastructures routières demeure selon le ministre, l'un des principaux obstacles au développement de Bokungu et de plusieurs autres territoires de la province. L'impraticabilité de la RN8 accentue l'isolement des populations et complique l'acheminement des biens et services essentiels.

S'exprimant à l'issue de sa mission, Daniel Mukoko a reconnu l'ampleur des difficultés, après un déplacement de plus de 11 heures entre Bohénde et Bokungu.

Le ministre a affirmé que le gouvernement entend intervenir à court terme à travers des projets d'urgence, notamment le soutien aux associations de femmes agricultrices. Il a également promis un plaidoyer pour la relance et l'achèvement des travaux du Programme de développement local des 145 territoires (PDL-145T), actuellement à l'arrêt dans la zone.