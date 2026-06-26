Congo-Kinshasa: Privés d'eau depuis plus de deux semaines, les habitants de Kananga se rabattent sur les puits et forages

L'accès à l'eau potable est devenu une préoccupation majeure pour les habitants de Kananga, chef-lieu de la province du Kasaï-Central. Depuis plus de deux semaines, les robinets de la REGIDESO restent désespérément à sec dans plusieurs quartiers de la ville, obligeant la population à chercher des solutions alternatives pour s'approvisionner en eau.

Selon des sources locales, cette situation est consécutive à un arrêt inexpliqué de la desserte en eau assurée par la REGIDESO. En l'absence d'une communication officielle de la société publique, les habitants sont contraints de se tourner vers les puits traditionnels et les forages pour satisfaire leurs besoins quotidiens.

Aux abords des forages et des puits, de longues files d'attente se forment chaque jour. Bidons, seaux et casseroles à la main, hommes, femmes et enfants patientent parfois durant plusieurs heures dans l'espoir de recueillir quelques litres d'eau.

« J'ai déjà cinq heures ici et je ne sais pas à quelle heure je vais rentrer à la maison pour accomplir d'autres tâches », témoigne Hélène Tshiabu, rencontrée près du terrain de football de l'Abattoir.

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Pour contourner l'affluence observée durant la journée, certaines femmes choisissent de se rendre aux points d'eau dès l'aube ou tard dans la soirée.

« Je me réveille à 5h30 pour aller à la source. Cela me permet d'avoir facilement de l'eau. Sinon, si j'y vais pendant la journée, je traîne et cela m'empêche de faire les travaux ménagers », explique Brigitte Mbombo, habitante du quartier Tshinsambi.

Des inquiétudes sur la qualité de l'eau

Au-delà des difficultés d'approvisionnement, les habitants s'inquiètent également de la qualité de l'eau consommée. Plusieurs sources locales affirment que l'eau provenant de certains puits et forages est souvent impropre à la consommation.

Cette situation fait craindre l'apparition de maladies d'origine hydrique, alors que de nombreuses familles n'ont d'autre choix que d'utiliser cette eau pour boire, cuisiner ou effectuer les tâches ménagères.

Face à cette crise, la population appelle les autorités provinciales et nationales à intervenir rapidement afin de rétablir la desserte en eau potable et éviter une aggravation de la situation sanitaire.

Jusqu'à présent, la REGIDESO ne s'est pas encore exprimée sur les causes de cette interruption prolongée de l'approvisionnement en eau dans la ville de Kananga.