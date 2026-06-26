Afrique: Sénégal / Irak vendredi à Toronto à 15 h - Rugissez enfin !

Vaincre ! Les « Lions » du Sénégal qui affrontent l'Irak demain vendredi 26 juin au BMO Field de Toronto, au Canada pour le compte de la 3eme et dernière journée de la poule I, ont l'obligation de gagner. Tout autre résultat les condamnerait à une élimination dès la phase de groupes, après les deux revers concédés face à la France (3-1) et à la Norvège (3-2). Dans le même temps, ces deux sélections se disputeront la première place du groupe au Boston Stadium, à partir de 19 heures TU.

Vaincre ou disparaître. Après avoir grillé deux jokers, les Lions du Sénégal sont condamnés à rugir enfin face à l'Irak ce vendredi 26 juin à partir de 19 heures, s'ils veulent encore espérer décrocher leur qualification pour les 16emes de finale de la Coupe du monde de football organisée aux États-Unis, au Canada et au Mexique du 11 juin au 19 juillet 2026. Battus par la France (3-1) le 16 juin puis par la Norvège (3-2), le 23 juin, les hommes de Pape Thiaw se retrouvent désormais dos au mur et n'ont plus d'autre alternative que de s'imposer face aux Lions de Mésopotamie.

Encore faut-il qu'une victoire des champions d'Afrique suffise. En effet, leur destin ne leur appartient plus totalement. Ils devront compter sur les résultats des autres sélections pour espérer figurer parmi les meilleurs troisièmes. Un scénario de repêchage particulièrement compliqué. Au moment où nous mettons sous presse, le Sénégal occupe la dernière place soit le 12eme rang sur 12 équipes en lice pour la troisième place.

Les cinq équipes que sont la Suède, l'Ecosse, la Croatie, l'Algérie et le Paraguay, sont en pole position. Toutes compte 3 points et n'ont donc besoin que d'un point pour franchir le premier tour. Un 2ème groupe est constitué de sélections ayant déjà deux points. Il s'agit du Cap-Vert, de la Belgique et de la Tchéquie qui ont besoin d'une victoire pour composter leur billet pour les 16emes de finale. Vient ensuite un 3ème groupe est composé d'équipes créditées d'un seul point. Il s'agit de la RD Congo, l'Équateur et la Bosnie-Herzégovine. La Sénégal ferme la marche avec un compteur bloqué à zéro point.

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On change une équipe qui perd

A première vue un tel scénario de qualification parait peu probable. Pourtant les Lions gardent encore une chance de poursuivre leur aventure, même si celle-ci reste suspendue à plusieurs conditions. La première est qu'il faut impérativement s'imposer le plus largement possible. Quelle que soit l'ampleur du succès, l'essentiel est de valider les 3 points.

Pour y parvenir, Pape Thiaw a l'obligation de revoir ses choix. Une équipe qui perd, on la change. A plus forte raison lorsqu'elle enchaine deux défaites.. Hernandez a été remplacé juste après son erreur sur le but de Ibrahima Mbaye face à la France. Didier Deschamps, sans le moindre état d'âme, lui a préféré Lucas Digne contre l'Irak. Ernest Fae n'a davantage pas hésité à reléguer Seko Fofana sur le banc après la première sortie de la Côte d'Ivoire contre Équateur malgré la victoire (1-0).

Il ne fait l'ombre d'aucun doute que plusieurs joueurs sénégalais sont arrivés aux Etats-Unis avec une condition physique en deçà de leur meilleur niveau. C'est le cas de Kalidou Koulibaly, Idrissa Gana Gueye, ou encore Pape Gueye. Pour autant, il serait hasardeux de les envoyer tous prématurément à la retraite. La solution réside plutôt dans un subtil dosage entre expérience et fraîcheur pour de négocier au mieux ce véritable match-piège.