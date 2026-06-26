Angola: Le Parlement rejette une proposition sur la protection des données personnelles

Luanda — L'Assemblée nationale a rejeté - en principe - le projet de loi modifiant la loi sur la protection des données personnelles, une initiative du groupe parlementaire de l'UNITA, invoquant des incohérences d'ordre constitutionnel, juridique et technique.

La proposition a été examinée lors de la deuxième séance plénière extraordinaire de la quatrième session législative de la cinquième législature. Selon ses auteurs, la proposition visait à favoriser une plus grande transparence et un meilleur accès aux données personnelles à caractère électoral.

Dans son explication de vote, le député de l'UNITA Olívio Quilumbo a déclaré que l'initiative visait à renforcer la transparence électorale, à accroître la participation des citoyens et des partis politiques, et à garantir une plus grande fiabilité des informations relatives aux électeurs.

Selon le député, la proposition visait également à contribuer à réduire l'abstention électorale en levant les obstacles liés à l'inscription sur les listes électorales.

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Pour justifier son vote contre la mesure, le député du parti MPLA, Nvunda Salukombo a fait valoir que le projet de loi présentait des lacunes d'ordre constitutionnel, juridique, technique et politique.

Selon le député du parti au pouvoir, le projet de loi permettrait la divulgation de données personnelles sensibles des électeurs sans leur consentement, une situation qui, à son avis, contrevient au droit constitutionnel au respect de la vie privée.

« La Constitution de la République d'Angola n'autorise pas la divulgation des données personnelles des citoyens au nom de la transparence électorale », a-t-il souligné.

Nvunda Salukombo a également fait valoir que la proposition allait à l'encontre du cadre juridique existant en matière de protection des données et pourrait nécessiter des modifications de diverses lois nationales.

Selon M. Salukombo, il est inacceptable de qualifier certaines informations de données sensibles tout en les rendant accessibles au public sans l'autorisation des personnes concernées.

Il a ajouté que la législation en vigueur prévoit déjà des mécanismes d'accès aux informations électorales ; par conséquent, les éventuelles difficultés d'interprétation ou d'application pratique de la loi ne justifient pas des modifications susceptibles de porter atteinte aux droits fondamentaux.

« La lutte contre l'abstention et le renforcement de la confiance dans le processus électoral passent par l'éducation civique, le renforcement des institutions, le respect de la loi et le maintien d'un équilibre entre transparence et vie privée », a-t-il déclaré.

Le législateur a également souligné que la clause d'abrogation figurant dans le projet de loi pourrait engendrer une insécurité juridique, qualifiant l'initiative de constitutionnellement contestable.