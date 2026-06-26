Angola: L'Assemblée nationale rejette la proposition de modification de la loi sur le financement des partis politiques

Luanda — L'Assemblée nationale a rejeté ce jeudi le projet de loi modifiant la loi n° 10/12 du 22 mars (loi sur le financement des partis politiques), présenté par le groupe parlementaire de l'UNITA, estimant que cette initiative comportait des ambiguïtés et des contradictions de fond.

Cette décision a été prise lors de la deuxième séance plénière extraordinaire de la quatrième session législative de la cinquième législature.

Dans l'exposé des motifs de la proposition, présenté par le député Faustino Mumbica, l'UNITA a fait valoir que l'amendement visait à contribuer au renforcement et à la crédibilité du processus démocratique angolais en rendant le financement des partis politiques plus juste, plus équitable et conforme aux objectifs ayant sous-tendu la création du cadre juridique actuel.

Selon l'UNITA, l'initiative visait également à endiguer le détournement de ressources publiques par le biais des partis politiques, à garantir l'égalité de traitement entre les formations politiques et à reconnaître la contribution historique des partis ayant participé à la lutte pour l'indépendance nationale.

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Explications de vote

Lors des explications de vote, les groupes parlementaires ont exposé les motifs des positions qu'ils avaient adoptées.

Représentant le Parti du renouveau social (PRS), le député Benedito Daniel a expliqué le vote de son groupe parlementaire contre la mesure, arguant que la proposition contenait une contradiction fondamentale.

Selon le député, le texte prônait un financement plus juste et plus équitable pour tous les partis, mais, dans le même temps, il instaurait un traitement différencié pour les anciens mouvements de libération nationale, ce qui, de l'avis du PRS, allait à l'encontre du principe d'égalité.

Pour le PRS, cette différenciation risquait de créer des inégalités dans la compétition politique, raison pour laquelle il a décidé de rejeter la proposition.

De son côté, la députée Cecília de Sousa Porto Alegre, de l'UNITA, a expliqué que son groupe parlementaire avait voté en faveur du texte, estimant que le renforcement de la démocratie exige des institutions politiques solides et des mécanismes de financement transparents, équilibrés et conformes aux principes de l'État de droit démocratique.

La députée a souligné le rôle fondamental des partis politiques dans la participation citoyenne, la représentation politique et le contrôle du pouvoir, arguant qu'un cadre juridique plus solide contribuerait à renforcer la responsabilité, à accroître la transparence et à consolider la confiance des citoyens dans les institutions.

À son tour, le groupe parlementaire MPLA, représenté par le député Luís Pizarro, a expliqué avoir voté contre l'initiative car il estimait que la proposition manquait de rigueur technique, de cohérence réglementaire, de responsabilité budgétaire et de conformité constitutionnelle, qualités requises pour une modification législative de cette nature.

Le député a déclaré que le MPLA restait ouvert à la discussion et à l'amélioration du cadre juridique du financement des partis si nécessaire, mais a maintenu que la proposition rejetée comportait des contradictions structurelles : elle prônait l'égalité entre les partis tout en prévoyant des distinctions jugées incompatibles avec les principes constitutionnels.

Les arguments présentés par le groupe majoritaire ont également cité des incohérences techniques présumées qui pourraient compromettre la sécurité juridique du projet de loi, ainsi que des préoccupations concernant son impact financier sur le budget général de l'État - en particulier étant donné que, selon le MPLA, les priorités nationales restent axées sur des secteurs sociaux tels que la santé, l'éducation, l'emploi, l'eau et l'énergie.