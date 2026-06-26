Afrique: L'Angola et le Royaume-Uni discutent des défis du continent

Luanda — Les questions liées au multilatéralisme et aux défis majeurs de l'Afrique ont dominé les échanges entre le ministre angolais des relations Extérieures, Téte António, et Chris Elmore, sous-secrétaire parlementaire d'État britannique au ministère des Affaires étrangères, du Commonwealth et du Développement (FCDO).

Lors d'un entretien téléphonique mercredi, le chef de la diplomatie angolaise et le représentant britannique ont également passé en revue l'état des relations bilatérales entre l'Angola et le Royaume-Uni, ainsi que des sujets relatifs à la paix et à la sécurité internationales, en mettant l'accent sur le continent africain.

À cette occasion, Téte António a réaffirmé que l'Angola considère le Royaume-Uni comme un partenaire clé pour la diversification économique, la mobilisation des investissements et la formation de la main-d'oeuvre, ainsi que pour le renforcement de la coopération dans divers secteurs de l'économie angolaise.

Dans ce contexte, le ministre angolais a exprimé la volonté de l'Angola de structurer un agenda bilatéral plus pragmatique, axé sur des résultats concrets et soutenu par des mécanismes de suivi efficaces entre les deux ministères des Affaires étrangères.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Les deux parties ont réaffirmé leur intérêt à approfondir leur coopération sur la base du respect mutuel, de la promotion du multilatéralisme, de la stabilité régionale en Afrique et de la réalisation de retombées économiques tangibles pour leurs pays et peuples respectifs.

Au cours de l'entretien, le ministre angolais des Relations Extérieures a souligné que l'Angola continuerait de privilégier les principes inscrits dans la Charte des Nations unies -- le dialogue, le règlement pacifique des différends, la protection des civils et une coopération internationale responsable -- comme piliers fondamentaux de sa politique étrangère.

Concernant la situation sanitaire en République démocratique du Congo, l'Angola a exprimé sa solidarité avec le gouvernement et le peuple congolais, ainsi qu'avec les populations touchées.

Le ministre a préconisé une réponse coordonnée associant la RDC, les pays voisins, l'OMS, le CDC Afrique et les partenaires internationaux, en mettant l'accent sur la surveillance épidémiologique, le soutien aux communautés, la protection des agents de santé et la facilitation de l'aide humanitaire.

S'agissant de la situation au Soudan, l'Angola a fait part de sa profonde préoccupation face à la détérioration continue des conditions humanitaires et sécuritaires dans ce pays.

Le ministre Téte António a réitéré la nécessité d'un cessez-le-feu immédiat, de la protection des civils, de la garantie d'un accès humanitaire sûr et sans entrave, ainsi que de la promotion d'une solution politique inclusive, soutenue par l'Union africaine, les Nations unies et les partenaires régionaux.

Les deux parties ont souligné l'importance de cet entretien téléphonique, reflet de l'excellence des relations entre l'Angola et le Royaume-Uni, tout en réaffirmant leur engagement à maintenir un dialogue régulier et constructif sur les questions bilatérales, régionales et internationales d'intérêt commun.

Cet échange contribue également à consolider la confiance mutuelle et à créer de nouvelles opportunités de coopération dans des domaines stratégiques pour le développement durable des deux pays.