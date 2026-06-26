Angola: Le gouvernement écarte la possibilité de légaliser l'exploitation artisanale de l'or

25 Juin 2026
Angola Press Agency (Luanda)
Par CJ/DC/LUZ

Caxito — Le ministre des Ressources minérales, du Pétrole et du Gaz, Diamantino de Azevedo, a exclu ce jeudi, dans la province de Bengo, la possibilité de légalisation de l'exploitation artisanale de l'or en Angola.

Lors d'une réunion de travail avec la gouverneure de Bengo, Maria Antónia Nelumba, le ministre a souligné la nécessité de mesures globales pour s'attaquer au phénomène de l'exploitation illégale de l'or.

Diamantino de Azevedo a déclaré que le ministère des Ressources minérales, du Pétrole et du Gaz souhaitait éviter de reproduire la situation survenue lors de la légalisation de l'exploitation artisanale du diamant.

« Nous étudions attentivement la manière de mettre en place une mesure similaire permettant une activité d'exploitation aurifère semi-industrielle, tout en veillant à ne pas répéter les erreurs observées avec les diamants », a-t-il expliqué.

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Il a rappelé qu'une loi spécifique, dite d'« exploitation semi-industrielle du diamant » -- réservée aux citoyens angolais --, avait été créée pour prévenir l'exploitation illégale et soutenir les entrepreneurs ne disposant pas des capacités financières et techniques nécessaires aux projets d'envergure industrielle.

« Malheureusement, de nombreux Angolais, après avoir obtenu des droits miniers pour cette activité semi-industrielle (liée aux diamants), les revendent à des étrangers », a révélé le ministre.

Il a averti que l'exploitation aurifère pourrait avoir des répercussions plus graves sur l'environnement et la santé humaine que l'extraction de diamants.

« L'activité minière s'accompagne de blanchiment d'argent, d'immigration clandestine, de prostitution, de problèmes environnementaux et de problèmes de santé », a déclaré le ministre, exhortant certaines autorités traditionnelles à cesser d'encourager et de faciliter l'exploitation de l'or.

Lors de la réunion avec la gouverneure, le potentiel géologique de la province de Bengo a été présenté, accompagné d'un point sur les titres miniers octroyés dans la province et sur le registre minier angolais, ainsi que d'un examen de la situation concernant les stations-service et les capacités de stockage de carburant à Bengo.

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