Angola: La Cour suprême du pays renforce la coopération juridique avec la Russie

Luanda — La Cour suprême participe depuis mardi au 15e Forum juridique international qui se tient à Saint-Pétersbourg, en Fédération de Russie, avec une délégation conduite par la vice-présidente de l'institution, Efigénia Clemente.

La délégation angolaise comprend également les juges Maria Guiomar Gamboa Craveiro et Carlos Cavuquila.

En marge de l'événement, qui s'achève le 26 juin, les représentants de la Cour suprême -- accompagnés de l'ambassadeur d'Angola en Fédération de Russie, Augusto da Silva Cunha -- ont tenu des réunions de travail avec de hauts responsables russes pour discuter de questions liées à la coopération dans le secteur de la justice.

Lors de l'une de ces rencontres, la délégation s'est entretenue avec le vice-ministre de la Justice de la Fédération de Russie, Konstantin Yuryevich Panferov ; ce dernier a souligné l'existence d'un accord de coopération avec le ministère angolais de la Justice et a exprimé son intérêt pour l'approfondissement de la collaboration institutionnelle entre les deux pays.

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Les magistrats angolais ont également rencontré Ilya Igorevitch Rogachev, représentant spécial du Président de la Fédération de Russie, Vladimir Poutine, pour la coopération pénale internationale.

Lors de l'audience, les questions relatives à la coopération pénale internationale et à la position de la Fédération de Russie concernant la Cour pénale internationale ont été abordées.

À l'issue des réunions, les parties ont procédé à un échange de cadeaux officiels, geste symbolisant les liens d'amitié, de respect mutuel et de coopération entre l'Angola et la Fédération de Russie.

Ce jeudi, la délégation angolaise poursuivra sa participation aux tables rondes du forum consacrées au partage d'expériences et au renforcement de la coopération internationale dans le secteur de la justice.

Son programme comprend également un dîner officiel offert par le ministre de la Justice de la Fédération de Russie et gouverneur de Saint-Pétersbourg, Alexandre Beglov, au Palais de l'île Elagine.