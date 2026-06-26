Angola: TAAG inaugure ses liaisons aériennes vers Guangzhou

Icolo e Bengo — TAAG Angola Airlines a marqué aujourd'hui le début des liaisons aériennes régulières entre l'Angola et la Chine lors d'un événement institutionnel organisé à Guangzhou.

Selon un communiqué de presse transmis à l'ANGOP ce jeudi, la liaison sera assurée dans un premier temps à raison d'un vol par semaine, avec un départ d'Angola le mardi matin et un retour depuis Guangzhou le vendredi, établissant ainsi un lien direct entre deux marchés unis par des liens économiques, commerciaux et institutionnels étroits.

Cette ligne constitue une étape majeure du plan d'expansion internationale de TAAG et de la stratégie visant à positionner l'Angola comme une plaque tournante reliant le continent africain aux principaux marchés mondiaux.

D'après le document, cette liaison facilitera les voyages d'affaires, stimulera le tourisme, soutiendra la croissance des échanges bilatéraux et créera des conditions plus favorables au transport de marchandises entre les deux marchés.

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La cérémonie officielle organisée à Guangzhou a rassemblé des représentants gouvernementaux et diplomatiques, des chefs d'entreprise ainsi que des partenaires stratégiques d'Angola et de Chine.

Cet événement fait suite au vol inaugural vers Guangzhou -- pôle économique, industriel et commercial majeur en Asie -- effectué par TAAG le 24 juin.

Assurée par un Boeing 787 Dreamliner moderne, cette nouvelle liaison relie l'aéroport international Dr António Agostinho Neto (AIAAN), situé à Icolo e Bengo (Angola), à la ville de Guangzhou ; elle renforce considérablement la connectivité entre l'Afrique et l'Asie tout en ouvrant de nouvelles perspectives pour le grand public, les gens d'affaires, les investisseurs et les acteurs de la logistique des deux pays.

Par ailleurs, le communiqué souligne qu'en 2025, le volume des échanges commerciaux entre la Chine et le continent africain a dépassé les 348 milliards de dollars américains, atteignant ainsi un niveau record historique.