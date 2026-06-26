Angola: Higino Carneiro dépose sa candidature à la présidence du MPLA

25 Juin 2026
Angola Press Agency (Luanda)
Par FMA/ART/LUZ

Luanda — L'homme politique Francisco Higino Lopes Carneiro a officiellement annoncé, ce jeudi, son intention de briguer la présidence du MPLA, dans le cadre des préparatifs du 9e congrès du parti au pouvoir en Angola prévu en décembre prochain.

Suite à ce dépôt officiel, la sous-commission chargée de la vérification des mandats devra vérifier la conformité des documents présentés et s'assurer que le candidat remplit les conditions statutaires requises pour le poste de président du parti.

La période de dépôt officiel des candidatures s'étend du 28 mars 2026 au 25 octobre 2026.

Conformément aux statuts du parti, les membres jouissant de la plénitude de leurs droits statutaires et remplissant les critères d'éligibilité établis sont habilités à se porter candidats aux organes individuels et collégiaux du MPLA.

La campagne électorale interne se déroulera du 6 novembre au 7 décembre, précédant le 9e congrès ordinaire du MPLA, programmé pour les 9 et 10 décembre.

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