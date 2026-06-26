Gabon: Le gouvernement gabonais célèbre la Journée Internationale de l'Administration Publique

A l'initiative de Mme Laurence Ndong ministre en charge de la fonction publique et du renforcement des capacités, sous le haut parrainage de Son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema, chef de l'Etat, chef du gouvernement, cette célébration grandeur nature est axée sur le thème :"capital humain, innovation et performance : Bâtir une administration publique moderne au service des citoyens"

Au Gabon, la célébration de la journée internationale du service public qui se tient sur trois jours, du 23 au 25 juin courant revêt un cachet particulier. Elle intervient dans un contexte marqué par la volonté affirmée de Son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema, Président de la République, chef de l'Etat, chef du gouvernement, de moderniser et de renforcer la qualité des services rendus aux citoyens, et de valoriser d'avantage le mérite, la compétence et la performance.

Pour Laurence Ndong, une administration n'est forte ni par ses bâtiments, ni par ses procédures, mais par les femmes et les hommes qui la composent. C'est donc l'occasion de rendre un vibrant hommage à ces femmes et ces hommes, ces agents du service public qui abattent un travail acharné dans l'ombre, parfois sans reconnaissance.

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Selon la ministre en charge de la fonction publique, c'est le temps de marquer un arrêt sur ce que font en silence ces agents du service public dans les écoles, les hôpitaux, les services de sécurité, ainsi qu'au sein des différentes administrations publiques.

ouvrant officiellement les festivités qui se déroulent à l'esplanade du ministère de la fonction publique au Gabon, le vice Président du gouvernement, Herman Imaughault , a salué et félicité les agents public, toutes celles et tous ceux qui servent quotidiennement la Nation.

Il a rappelé que dans un Etat moderne, la loi, les institutions, et le service public garantissent la continuité de l'Etat et la protection de citoyens, ainsi que la poursuite de l'intérêt général. C'est pourquoi, selon lui, la qualité de l'administration est souvent le reflet de la qualité d'une Nation.

Il a par la suite indiqué qu'aucune transformation durable ne peut être produite sans des agents compétents. Aucune politique publique ne peut atteindre les populations sans un service public efficace. Il a également rappelé que l'administration publique constitue l'ossature de l'Etat. Elle est le moteur de développement.

Le thème retenu cette année est : "capital humain, innovation et performance : Bâtir une administration publique moderne au service des citoyens" Ce thème renvoie selon le vice président du gouvernement, à une profonde réflexion axée sur :

. Le capital humain ;

.L'innovation et

.La performance.

Instituée par l'organisation des Nations Unies, depuis plus de vingt ans, cette journée se veut avant tout, un temps d'hommage et de reconnaissance. Reconnaître la contribution essentielle des administrations publiques au service du développement des nations et au bien-être des populations. Elle constitue un moment privilégié de réflexion et de reconnaissance.

A Libreville, tout ceci se déroule autour des échanges entre les usagers et les différentes administrations présentes au village du service public ouvert à cette occasion.