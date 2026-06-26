Gabon: Un village du service public ouvert à Libreville à l'occasion de la célébration de la journée internationale de L'Administration Publique au pays

C'est l'esplanade du ministère qui abrite les services de la fonction publique qui accueille ce village du service public, qui va regrouper trois jours durant, les stands des différentes administrations. Un engouement inattendu.

Pour la toute première fois sous la 5e République, L'administration publique a tenue toutes ses promesses. L'organisation de la journée Internationale de l'Administration Publique cette année suscite un engouement particulier.

C'est plus d'une trentaine de stands d'exposition représentant les différentes administrations publiques, ainsi que des startup qui y sont dressés dans l'unique but de mieux informer les usagers.

Pour l'hôte de l'événement, la ministre Laurence Ndong, en charge de la fonction publique, au sein de ces espaces, les visiteurs auront sans nul doute la bonne information, et cela dans chaque domaine.

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pour la patronne de la fonction publique au Gabon, le moment est tout indiqué pour lever le voile sur les préjugés attribués très souvent à tors aux agents du service publique. " j'invite les usagers à aller au contact des différentes administrations présentes. au village du service public, ils peuvent rencontrer sans barrière, les personnes qui pourront leur donner la bonne information" a-t-elle soulignée.

"Les agents du service public travaillent dans l'ombre, parfois sans reconnaissance, ils ne sont donc pas le problème de l'Etat" a-t-elle renchéri.

Rappelons que cette célébration s'achèvera ce 25 juin en fin d'après midi.