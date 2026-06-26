Gabon: Bongolo montre la voie - Les chefs de quartier unis pour une communauté forte et solidaire

Dans le quartier Bongolo, dans la commune de Lébamba, les chefs de quartier ont récemment donné une belle leçon de citoyenneté et de responsabilité communautaire. À l'initiative de Jean-Marie Leboungou, plus connu sous le nom de Chef Bareda de Bagdad, une importante réunion de sensibilisation a rassemblé plusieurs leaders engagés pour la paix, la cohésion sociale et le développement local.

Aux côtés de Chef Bareda se sont mobilisés Appolinaire Ndanga, dit « Pain Chaud », chef de Haut-Dakar, ainsi qu'Hortense Mirana, Maman Chef du Nouveau Quartier Mayelehet. Ensemble, ils ont lancé un message fort en faveur de l'unité, de la solidarité et du vivre-ensemble.

Les échanges ont porté sur plusieurs préoccupations majeures, notamment la lutte contre la consommation de drogue chez les jeunes, la promotion du retour à la terre, la préservation des forêts ancestrales et la résolution pacifique des conflits fonciers. Les participants ont également été invités à s'impliquer davantage dans la vie communautaire afin de contribuer au développement harmonieux de leur localité.

Cette initiative exemplaire mérite d'être saluée et encouragée. Elle démontre que le dialogue, l'écoute et la concertation restent les meilleurs outils pour bâtir une communauté forte, unie et tournée vers l'avenir.

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À Bongolo, les chefs de quartier ont choisi de semer les graines de l'unité. Il appartient désormais à chaque habitant de les faire grandir pour construire ensemble un avenir prospère au service du bien commun.