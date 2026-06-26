Soudan: L'ambassadeur du pays au Qatar s'entretient avec le directeur exécutif de l'AZL du Qatar

L'ambassadeur du Soudan au Qatar, Badr Al-Din Abdalla Mohamed Ahmed, s'est entretenu Jeudi avec Cheikh Mohamed bin Hamad bin Faisal Al Thani, directeur exécutif de l'Autorité des zones libres du Qatar.

Au cours de la réunion, les deux parties ont discuté les moyens de renforcer la coopération dans les domaines du commerce et de l'investissement entre les deux pays.

La réunion a également porté sur la présentation des opportunités d'investissement et des avantages exceptionnels offerts par les zones libres du Qatar, dans le but d'attirer les compagnies soudanaises à investir et à établir leurs activités dans le pays.