Algérie: Le FFS appelle à une forte participation au scrutin

25 Juin 2026
Algerie Presse Service (Algiers)

BOUMERDES — Le Premier secrétaire national du Front des forces socialistes (FFS), Youcef Aouchiche, a appelé, jeudi à Boumerdes, à une forte participation aux prochaines élections législatives et à voter en faveur des candidats de son parti pour la prochaine Assemblée populaire nationale (APN).

Lors d'un meeting populaire animé à la bibliothèque principale de lecture publique "Abderrahmane Benhamida", dans le cadre de la campagne électorale pour les législatives du 2 juillet prochain, M. Aouchiche a exhorté les citoyens à participer "massivement" à ce rendez-vous électoral et à choisir les candidats de sa formation politique, soulignant que son parti propose un programme clair et ambitieux.

M. Aouchiche a indiqué que son parti aspire à voir le prochain Parlement composé de militants "porteurs de visions et d'idées constructives".

Il a également appelé à l'impératif d'une mobilisation le jour du scrutin afin de "choisir les meilleurs" pour porter les préoccupations et les aspirations des citoyens au sein du Parlement.

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