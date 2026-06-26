Algérie: Le FFS appelle à une forte participation au scrutin

BOUMERDES — Le Premier secrétaire national du Front des forces socialistes (FFS), Youcef Aouchiche, a appelé, jeudi à Boumerdes, à une forte participation aux prochaines élections législatives et à voter en faveur des candidats de son parti pour la prochaine Assemblée populaire nationale (APN).

Lors d'un meeting populaire animé à la bibliothèque principale de lecture publique "Abderrahmane Benhamida", dans le cadre de la campagne électorale pour les législatives du 2 juillet prochain, M. Aouchiche a exhorté les citoyens à participer "massivement" à ce rendez-vous électoral et à choisir les candidats de sa formation politique, soulignant que son parti propose un programme clair et ambitieux.

M. Aouchiche a indiqué que son parti aspire à voir le prochain Parlement composé de militants "porteurs de visions et d'idées constructives".

Il a également appelé à l'impératif d'une mobilisation le jour du scrutin afin de "choisir les meilleurs" pour porter les préoccupations et les aspirations des citoyens au sein du Parlement.