Algérie: Le Mouvement El Bina El Watani appelle à une forte participation pour élire une Assemblée populaire nationale représentative

25 Juin 2026
Algerie Presse Service (Algiers)

Tissemsilt — Le délégué du Mouvement El-Binaa El-Watani et président du Conseil de la Choura, Nasreddine Salem Cherif, a appelé, jeudi à Tissemsilt, les habitants de la wilaya à participer massivement aux prochaines élections législatives afin de garantir l'élection d'une Assemblée populaire nationale représentative.

Lors d'un meeting populaire organisé à Tissemsilt, M. Salem Cherif a expliqué que "la forte affluence des citoyens de la wilaya vers les urnes contribuera à la mise en place d'une Assemblée populaire nationale forte et représentative, capable d'exercer au mieux ses missions législatives et de contrôle".

Il a également souligné que "le Mouvement El-Binaa El-Watani, a présenté des cadres compétents issus de la wilaya, dont la priorité est de porter les préoccupations des citoyens dans les différents domaines".

Le responsable du parti a insisté sur la nécessité de bien choisir les représentants de la wilaya à l'Assemblée populaire nationale, afin de préserver les acquis du développement et de les renforcer, notamment dans le secteur agricole, qui constitue un atout majeur de la wilaya et un levier essentiel pour le développement de son économie locale, ainsi que pour l'augmentation de la production nationale.

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Enfin, il a appelé les jeunes, y compris les diplômés universitaires, à s'engager davantage dans le secteur agricole, dans l'ensemble de ses filières, afin de promouvoir une agriculture moderne fondée sur la science et les moyens techniques modernes.

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