Algérie: Daoui souligne depuis Ghardaïa l'importance de l'implication des jeunes dans la vie politique

GHARDAIA — Le président du parti El-Karama, Mohamed Daoui, a souligné, jeudi soir dans la wilaya de Ghardaïa, l'importance de l'implication des jeunes activement dans la vie politique et la prise de décision au service de la société.

S'exprimant lors d'un meeting de campagne animé au centre culturel Ouled Saïd Slimane, dans la commune de Daya Ben-Dahoua, dans le cadre des législatives du 2 juillet, M. Daoui a précisé que "l'Etat algérien a promulgué de nouvelles lois qui valorisent le potentiel de la jeunesse et lui permettent de s'impliquer dans la vie politique et de prouver son rôle dans la prise de décision, au service de la société et du développement local".

Evoquant le rôle important du parlementaire, il a appelé à la participation à la prochaine élection et au choix des personnes les plus aptes à légiférer et à porter ses préoccupations au niveau du Parlement.

A Noter que le président du parti El-Karama, Mohamed Daoui, avait animé dans la matinée un premier meeting dans la commune de Métlili.