ALGER — Le ministre d'Etat, ministre des Hydrocarbures, Mohamed Arkab, a eu, jeudi à Moscou, des entretiens avec le vice-Premier ministre russe chargé de l'Energie, Alexander Novak, lors desquels l'accent a été mis sur la solidité des relations bilatérales, ayant connu un nouvel élan depuis la signature de la Déclaration de partenariat stratégique approfondi en juin 2023, reflétant ainsi la volonté commune des dirigeants des deux pays de hisser la coopération bilatérale à des niveaux plus larges et plus diversifiés, indique un communiqué du ministère des Hydrocarbures.

Au cours de cette rencontre, tenue en prélude à la 13e session de la Commission intergouvernementale mixte algéro-russe de coopération économique, commerciale, scientifique et technique, les deux parties se sont félicitées du niveau de la coopération établie, notamment dans le cadre de la Commission mixte algéro-russe, réaffirmant leur détermination à renforcer davantage le partenariat dans le secteur des hydrocarbures et à l'élargir à l'ensemble de la chaîne de valeur de l'industrie pétrolière et gazière.

Les entretiens, tenus en présence de l'ambassadeur d'Algérie en Russie, de l'ambassadeur de Russie en Algérie, du président de l'Agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT), Samir Bekhti, et du président de l'Autorité de régulation des hydrocarbures (ARH), Amine Remini, outre des cadres des deux ministères, ont porté sur l'état et les perspectives des relations de coopération et de partenariat entre les deux pays, ainsi que les moyens de les renforcer et de les promouvoir à des niveaux plus larges.

Les deux parties ont, également, échangé les vues sur les opportunités de développement de la coopération dans les domaines de l'exploration, de la production, du développement des gisements pétroliers et gaziers, du raffinage et de la pétrochimie, en sus de l'innovation technologique, de la protection de l'environnement et de la réduction de l'empreinte carbone des activités énergétiques.

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A cette occasion, M. Arkab a présenté un exposé sur la stratégie nationale de développement du secteur des hydrocarbures, évoquant les grands programmes lancés par l'Algérie pour accroitre ses capacités de production et renforcer l'attractivité du secteur. Il a, en outre, passé en revue les réformes adoptées par l'Etat, en vue d'améliorer le climat d'investissement, notamment à travers le cadre juridique régissant les activités des hydrocarbures, ainsi que les avantages, incitations et garanties qu'il offre aux investisseurs.

Le ministre a, par ailleurs, mis en exergue les opportunités d'investissement offertes en Algérie, notamment dans le cadre de l'appel à concurrence international "Algeria Bid Round 2026", lancé par l'Agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT), portant sur sept (7) périmètres destinés à l'exploration, disposant d'importantes potentialités pétrolières et gazières et offrant des perspectives de développement compétitives.

Les discussions ont permis d'évoquer l'évolution des marchés mondiaux du pétrole et du gaz, et les perspectives à court et moyen termes, ainsi que les principaux défis auxquels est confrontée l'industrie énergétique mondiale dans le contexte des mutations économiques et géopolitiques actuelles.

Dans ce cadre, M. Arkab a réitéré l'engagement ferme de l'Algérie envers les principes de coopération et de coordination au sein de l'alliance OPEP+, ainsi que son attachement aux objectifs communs visant à préserver la stabilité et l'équilibre des marchés pétroliers mondiaux.

Il a également souligné que l'Algérie "a toujours été et demeure un acteur clé et influent dans le soutien aux consensus servant les intérêts à la fois des producteurs et des consommateurs".

Les deux parties ont insisté sur l'importance du respect collectif et rigoureux des engagements convenus dans le cadre de l'OPEP+, afin de contribuer à la stabilité du marché pétrolier mondial et de renforcer le climat d'investissement dans l'industrie énergétique, tout en réaffirmant leur soutien aux efforts déployés par l'OPEP et les Etats parties à la Déclaration de coopération visant à renforcer la sécurité énergétique, et à garantir la pérennité des approvisionnements et la stabilité des marchés mondiaux.

A l'issue de la rencontre, les deux parties ont souligné l'importance de poursuivre le dialogue et la coordination entre les institutions et organismes compétents des deux pays, mais aussi d'encourager les partenariats industriels et d'investissement fondés sur l'intérêt mutuel et le transfert de savoir-faire et de technologies, au mieux des intérêts communs de l'Algérie et de la Russie, et de soutenir les perspectives de leur partenariat stratégique, ajoute le communiqué du ministère des Hydrocarbures.