Algérie: M. Zerrouki préside une réunion consacrée au suivi de la qualité des services et à la stabilité des réseaux durant la saison estivale

ALGER — Le ministre de la Poste et des Télécommunications, M. Sid Ali Zerrouki, a présidé une réunion de coordination avec les opérateurs de téléphonie mobile et l'Autorité de régulation de la poste et des communications électroniques (ARPCE), consacrée au suivi de la qualité des services et à la garantie de la stabilité des réseaux durant la saison estivale, a indiqué jeudi un communiqué du ministère.

Au cours de cette réunion tenue mercredi, M. Zerrouki a salué les efforts consentis pour améliorer la qualité des services, permettant ainsi à l'Algérie de se hisser à la 64e place mondiale dans le classement de l'internet mobile, tandis que la ville d'Alger a intégré le classement des 50 meilleures villes au monde en matière de performance et de débit", précise le communiqué.

Le ministre a appelé à "redoubler d'efforts afin d'améliorer davantage la qualité des services sur l'ensemble du territoire national, et de renforcer la vigilance opérationnelle et la coordination technique entre les différents intervenants", enjoignant "le gel des opérations de maintenance et de mises à jour, du 25 juin au 5 juillet, en prévision de l'échéance électorale".

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Au cours de cette réunion, les préparatifs de la saison estivale ont été examinés, notamment "le déploiement et le renforcement de plus de 300 sites d'opérateurs de téléphonie mobile dans 14 wilayas côtières, afin d'améliorer la couverture et de répondre à l'augmentation attendue de l'accès aux réseaux de télécommunications et de données durant la période estivale", selon le communiqué.

Par ailleurs, le ministre a insisté sur "la poursuite de la mise en oeuvre des programmes de couverture du service global, à travers l'achèvement du programme de couverture de 1.400 zones d'habitations et la préparation du lancement d'un nouveau programme portant sur 3.000 zones supplémentaires au cours du second semestre 2026, contribuant ainsi à la réduction de la fracture numérique et au renforcement de la couverture dans les régions à faible accès internet.

Il a également exhorté l'ARPCE à "poursuivre ses efforts en matière de suivi et d'évaluation de la qualité des services, afin de répondre aux attentes des citoyens", selon la même source.