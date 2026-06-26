Algérie: Les premiers contingents d'enfants d'Ouargla et Illizi prennent la route des camps de vacances sur le littoral

OUARGLA — Les premiers contingents d'enfants issus des wilayas d'Ouargla et Illizi ont pris le départ à destination des camps de vacances sur le littoral, dans le cadre du programme initié par le ministère de la Jeunesse pour la saison estivale 2026, en présence des autorités locales, a-t-on appris jeudi des directions de la jeunesse et des sports (DJS).

A Ouargla, un groupe composé de 100 enfants a pris la route vers un centre de vacances organisé dans la wilaya de Bejaia par l'Agence nationale pour le divertissement des jeunes (ANALJ), a précisé la même source.

En outre, un premier contingent de 135 enfants a embarqué à l'aéroport Takhamalt Brahim-Ghouma d'Illizi à destination d'un camp de vacances situé à Boudouaou El-Bahri, dans la wilaya de Boumerdès, a indiqué le directeur du secteur, Mohamed Malaoui.

Selon le même responsable, la wilaya d'Illizi a bénéficié, pour l'actuelle saison estivale, d'un quota global de 750 places, réparties sur six groupes successifs.

Les inscriptions des jeunes candidats aux camps de vacances, qui proposent un riche programme éducatif, touristique et de divertissement, ont été effectuées sur la plateforme numérique mise en place par le ministère de tutelle pour cette opération, a-t-on rappelé.